Sánchez sienta "las bases" con Torra para "terminar" con el "desencuentro"

Pedro Sánchez ojalá seas la regeneración para las siglas del PSOE, y no nos salgas un sapo encantado y nos quites de un buen susto las ilusiones. No seas uno más de los Gobernantes que hemos tenido y han dado concesiones y más concesiones las cuales visto lo visto sólo han servido para que los separatistas se crellesen los dueños de cómo se baila el mambo al son de la música que más les favorece. Sánchez no nos falles ,firme y ni una concesión más.