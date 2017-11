Santi Vidal pactó con ERC un pago mensual de 3.000 euros por su dimisión

El exjuez Santi Vidal pactó con ERC un pago mensual de 3.000 euros a cambio de dimitir "sin oposición" como portavoz del grupo en el Senado. Vidal, que renunció al escaño el pasado enero tras haber atribuido en actos públicos ilegalidades al Govern, se comprometió a realizar informes para la Fundación Irla, vinculada al partido que lidera Oriol Junqueras, hasta febrero del 2018, cuando prevé reincorporarse a la carrera judicial.

Así consta en un correo electrónico que envió el exjuez a Lluís Pérez, director académico de la fundación, y a otra persona llamada Jordi. En el mensaje, al que ha tenido acceso Europa Press y que está incorporado al procedimiento que investiga el Juzgado número 13 de Barcelona, les reprochaba, el pasado 11 de julio, que no le hubieran pagado la segunda factura que había girado a la entidad.

Vidal anunció su dimisión el pasado 27 de enero, tras la polémica por sus declaraciones, durante unas conferencias en varias ciudades de Cataluña, según las que la Generalitat había obtenido de forma irregular los datos fiscales de los catalanes.

SUSPENSIÓN DE TRES AÑOS

Tras hacer efectiva su renuncia, no podía volver a la carrera judicial, ya que había sido suspendido por tres años, en febrero del 2015, por haber participado en la redacción de la constitución catalana. El plazo se acaba el próximo febrero, pues, por lo que ya podría volver a la judicatura.

En el correo, afirmaba que, cuando a finales de enero habló con "Marta" y con "Jordi", le hicieron dimitir como portavoz de ERC en la Cámara alta y que lo aceptó, aunque "no tenía la obligación legal de hacerlo". El texto proseguía: "Pactamos una compensación mensual de 3.000 euros con el compromiso de colaborar con la Fundación Irla, asumiendo yo los gastos inevitables, hasta que el próximo febrero del 2018 me pueda reincorporar a la carrera judicial".

Vidal relata cuáles son los gastos con los que tiene que correr: 210 euros de retención de IRPF, la cuota de autónomos de la Seguridad Social (75 euros), la cuota del Colegio de abogado en ejercicio (120 euros) y los honorarios del gestor que hace el pago del IVA trimestral (154 euros). Todo ello supone que los ingresos netos sean de 2.441 euros, señala.

"OCUPACIÓN INESTABLE"

"Desde entonces han pasado cinco meses y solo he recibido un pago, que corresponde a los dos primeros informes. La verdad es que he pasado de cobrar 4.300 euros netos al mes como senador de ERC a poco más de 900 euros mensuales", se lamenta en el correo Vidal, quien precisa: "Esto de la política es una ocupación inestable".

En su queja por el impago de la factura del tercer informe recuerda que era "la primera vez" en más de 30 años de vida laboral que tenía que "pedir el cumplimiento de un acuerdo personal". "Y también será la última -añade-. Por una cuestión de dignidad no pienso volver a hablar más de este tema. La vida me ha enseñado a intentar resolver mis problemas, sobre todo si yo he ayudado a crearlos".

Según consta en los correos en manos del juzgado, Vidal ha estado realizando los informes sobre el 'procés' que había pactado con la Fundación Irla desde finales de febrero. La entidad nació en 1997 en homenaje al que fuera presidente de la Generalitat en el exilio Josep Irla. En la actualidad la preside el que fuera 'conseller' de Cultura del tripartito Joan Manuel Tresserras.

OPERACIÓN ANUBIS

La Guardia Civil intervino los e-mails procedentes del ordenador de Vidal durante la operación Anubis, llevada a cabo contra quienes formaban integraban la estructura montada para organizar el 1-O, que condujo a la detención de 14 personas.