La sede de la CUP amanece con una pintada de "Viva España"

La sede central de la CUP ha amanecido con una pintada que pone "Viva España" en una de las paredes de la entrada principal. El hecho ha sido difundido por los anticapitalistas a través de su cuento oficial de Twitter, aunque fuentes del partido han afirmado a EL PERIÓDICO que no presentarán denuncia ante los Mossos d'Esquadra.

"No nos harán retroceder. Seguimos", con este mensaje han acompañado los 'cupaires' la fotografía de la pintada a tavés de las redes sociales. La sede central de la CUP, ubicada en los bajos del número 180 de la calle Casp de Barcelona, ha sido objeto de la pintada a favor de la unidad de España, de la cual no se conoce la autoría. Desde el partido afirman que es un suceso aislado, ya que no tiene antecedentes similares durante las últimas semanas.

No obstante, el pasado 9 de octubre la formación ya denunció otro ataque a su sede, aquella vez pintadas las palabras "nazis", "escoria" y "terroristas", además de una intentona de quemar parte de la puerta y de colocar silicona en las cerraduras.