Tensión en el 1-O

El referéndum sobre la independencia de Cataluña convocado de forma unilateral por el Govern de la Generalitat -y suspendido por el Tribunal Constitucional- afronta la jornada clave del 1 de octubre en un clima de tensión e incertidumbre crecientes.

Abrimos un hilo directo para relatar la última hora sobre lo que está pasando en Cataluña con motivo del referéndum.

15:18

Un ciudadano ha denunciado este domingo a los Mossos d'Esquadra ante el juez de guardia de Barcelona alegando que no han impedido el referéndum del 1-O. Considera que la policía catalana no ha cumplido la orden de esta semana de la jueza Mercedes Armas de evitar la votación, han informado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)

.15:15

El Bloque Nacionalista Gallego (BNG) ha expresado su "total condena a la represión policial con la que el Estado español intenta impedir el derecho de pueblo catalán a expresarse en las urnas", al tiempo que ha acusado al Gobierno de Mariano Rajoy de "saltarse la Constitución que tanto invoca imponiendo por la fuerza un estado de excepción ilegal en Catalunya".



15:09

El Cabildo de Gran Canaria afea a la UD Las Palmas su decisión de llevar la bandera española en la camiseta y recalca que el club no le consultó:

15:05

El diario 'Segre' de Lleida informa de que en el barrio de La Mariola ha resultado herido muy grave un hombre en los enfrentamientos entre la Policía Nacional y los ciudadanos que hacían guardia en un colegio electoral para impedir la incautación de urnas y papeletas. Según el citado medio, el hombre ha recibido un golpe durante la carga y ha caído inconsciente al suelo y médicos que se encontraban en el lugar le han practicado maniobras de reanimación antes de ser evacuado en ambulancia.

14:58

Fuentes de la Moncloa informan de que Mariano Rajoy ha conversado esta mañana con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. Según estas fuentes, ninguna de las dos charlas ha sido tensa.

El entorno de Pedro Sánchez explica que el líder socialista ha trasladado al presidente del Gobierno su "preocupación" por lo que está ocurriendo en Catalunya y por la "imagen" que se está dando fuera de España.

14:49

En respuesta a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, Romeva que ha afirmado que la actuación policial es proporcional y que no se ha producido el referéndum, Turull ha replicado: "Solo tener ojos en la cara para ver que se esta votando en muchos lugares, se está haciendo un referéndum de autodeterminación. La actuación de la policía solo responden al 'a por ellos'. Si cree la vicepresidenta que es proporcional no sé qué imágenes ha visto, quizás es que con el apagón informativo en el Estado ella es la primera víctima. Sólo se han de tener ojos en la cara para ver la desproporción de la actuación de la policía, lo está viendo todo el mundo".



14:46

El exlendakari vasco Juan José Ibarretxe ha tachado de "vergüenza" lo sucedido hoy en Catalunya:

Fotografía para el mundo: vergüenza, qué gran vergüenza... Y respuesta, qué gran respuesta la de Catalunya — Juan Jose Ibarretxe (@LHKibarretxe) 1 de octubre de 2017



14:45

El líder de los laboristas británicos, Jeremy Corbyn, insta al Gobierno a actuar para frenar los episodios de violencia:

Police violence against citizens in #Catalonia is shocking. The Spanish government must act to end it now. — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 1 de octubre de 2017



14:39

El partido del Barça-Las Palmas se suspende. El club blaugrana había solicitado aplazar el partido que se debía jugar esta tarde a las 16.15 horas por el clima político que se está viviendo en Catalunya por el referéndum. La presidencia emitirá en breve un comunicado.

14:33

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, afirma en Twitter que hoy "es un día triste" para la democracia española. "No nos gusta lo que estamos viendo ni lo que el mundo está viendo", añade antes de reclamar serenidad y diálogo.

Hoy es un día triste para nuestra democracia, no nos gusta lo que estamos viendo ni lo que el mundo está viendo. ¡Serenidad y diálogo! pic.twitter.com/6cMN6sTea1 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 1 de octubre de 2017



14:30

Romeva, presente en la rueda de prensa junto a Turull, toma la palabra: "Iniciaremos los trámites para activar mecanismos de sanción previstos en el artículo 7 del Tratado de la UE para denunciar la actuación del Estado, que pone en riesgo la imagen de la UE como garante de la democracia y el respeto a los derechos humanos, iniciamos desde hoy contactos con el Parlamento, la Comisión Europea y estados miembros para que insten al Consejo de la UE los mecanismos de sanción pertinentes".



14:27

Turull: "La mejor respuesta a la violencia de Estado que se está viviendo es ejercer un derecho fundamental como el derecho a voto, seguimos pidiendo a todos que vayan al colegio electoral, el 96% están activos y votando, que lo hagan de forma tranquila, serena, pacífica, como ha sido a lo largo de la jornada de hoy".

14:25

Turull comparece también ante la prensa: "En estos momentos, el último dato es de 337 heridos o contusionados por la violencia policial del Estado, entre ellos algún herido grave. Es gravísimo e inaudito. Todo nuestro apoyo y solidaridad con quien ha recibido heridas y contusiones, familiares y amigos. El Parlament aprobó la supresión de balas de goma, pedimos a las fuerzas del Estado que sean consecuentes".



14:23

Según la vicepresidenta, "no ha habido referéndum ni apariencia de tal". Santamaría ha pedido a la Generalitat que "cese en esta irresponsabilidad". "No va a ningún lugar, tendría que ponerle fin de inmediato. A nada bueno conduce", ha añadido.

14:21

"España es una democracia, consolidada, fuerte, en el que los derechos y libertades de los ciudadanos están por encima de todo. Hoy los ciudadanos han visto como se han restaurado estos derechos y libertades. Tengan la seguridad que el Gobierno trabaja por velar por nuestra democracia, por los derechos de los ciudadanos y por restaurar la convivencia", ha declarado Santamaría.



14:19

"Se ha demostrado que el Estado de Derecho funciona y que tiene herramientas para que las leyes se cumplan. La absoluta irresponsabilidad del Govern ha tenido que ser suplida por la profesionalidad de las fuerzas de seguridad del Estado", añade Santamaría.



14:18

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha empezado la comparecencia ante la prensa recordando que el Estado advirtió de que era un referéndum ilegal. "Con firmeza y proporcionalidad, ha ido desbaratando todos los planes de la Generalitat", ha asegurado.

14:12

Los Mossos d'Esquadra han cerrado en toda Catalunya un total de 183 colegios electorales hasta las 13 horas del domingo, ha informado la policía catalana. En este balance, los Mossos no detallan si estos centros tenían gente acampada o concentrada dentro y si se han tenido que desalojar o usar la fuerza, y tampoco especifican en que ciudades o municipios han actuado. En un apunte en su cuenta de Twitter, los Mossos aseguran que están en la calle trabajando "para dar cumplimiento a la orden del TSJC con proporcionalidad", adecuándose a cada situación para garantizar la seguridad.

Som al carrer treballant per donar compliment a l'ordre del TSJC amb proporcionalitat i adequant-nos a cada situació x garantir la seguretat — Mossos (@mossos) 1 de octubre de 2017



14:11

Los jugadores del Barça están empezando a llegar al Camp Nou sin saber todavía si el partido se anulará finalmente o no. El club ha solicitado a la Liga que suspenda el encuentro.



14:09

Los jueces europeos de la Unión Internación de la Magistratura, "en vista de los recientes eventos" en Catalunya, expresan "públicamente su apoyo más sólido y absoluto a todos los jueces españoles", responsables "de asegurar el Estado de derecho" y que "deben desempeñar sus funciones sin ninguna presión en obediencia solamente a la Constitución y las leyes nacionales e internacionales".

14:08

Primer jefe de Gobierno que manifiesta su rechazo a la actuación violenta de la Policía Nacional y la Guardia Civil, la del primer ministro belga, Charles Michel: "¡La violencia nunca puede ser la solución! Condenamos todas formas de violencia y reafirmamos nuestro llamamiento para un diálogo político", ha tuiteado.

Violence can never be the answer! We condemn all forms of violence and reaffirm our call for political dialogue #CatalanReferendum #Spain — Charles Michel (@CharlesMichel) 1 de octubre de 2017

14:02

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, opina que "el uso de la fuerza no resolverá el conflicto" en Catalunya.

Profunda tristesa veient el que passa a Catalunya. L'ús de la força no resoldrà el conflicte. Així no. Diàleg i democràcia, única via. — Francina Armengol (@F_Armengol) 1 de octubre de 2017

14:01

Podemos cree que es el momento "de pedir al PSOE que cese en su apoyo al Gobierno de Rajoy". "Estamos dispuestos a hablar con todas las fuerzas democráticas del país para echar al PP", ha dicho en rueda de prensa Rafael Mayoral, diputado y actual secretario de Relación con la sociedad civil y movimientos sociales de la formación morada.



14:00

Cerca de un millar de personas se han concentrado en Vitoria y San Sebastián para mostrar su apoyo al 1-O .



14:00

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha señalado en relación al referéndum que "nada ni nadie puede parar a un pueblo que quiere decidir libre y democráticamente".

13:59

La alcaldesa de L'Hospitalet, Núria Marín, se ha dirigido hasta el IES Can Vilumara, donde ha habido dos heridos por golpes de porra y gente con ataques de ansiedad. Marín se ha enfrentado con el jefe de la comisaría de L'Hospitalet y ha llamado por teléfono al delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, para exigirle que la policía dejase de cargar contra los concentrados frente al colegio electoral, informa Carles Cols.

En estos momentos, la gente ha tomado dos medidas: en primer lugar, han sacado a los niños del instituto, y, en segundo, varios jóvenes están poniendo contenedores en la puerta para impedir la entrada de los antidisturbios.

13:55

Maíllo: "Se ha actuado de manera proporcional. Hoy queremos agradecer el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, especialmente de Guardia Civil y Policía Nacional, que lo están haciendo de manera ejemplar y proporcional porque son profesionales", insiste. Pide que Puigdemont y sus consellers asuman "su responsabilidad" ante los jueces, "porque eran conscientes y estaban advertidos".

13:51

El PSOE ha hecho un llamamiento "a la calma" ante lo que ha definido como un "día tiste para la democracia". José Luis Ábalos, secretario de organización de los socialistas, no ha llegado tan lejos como el líder del PSC, quien ha pedido que no se impida "por la fuerza" la votación. Pero sí ha repartido culpas entre el independentismo y el Gobierno del PP, que a su juicio se encuentra "superado". "El Govern se ha instalado en la desobediencia y el Gobierno de España parece superado", ha señalado Ábalos. "Lo primordial es que todos intentemos que esta jornada transcurra con las mayores dosis de calma. La vergüenza y la tristeza de lo que estamos viviendo hoy no debe dejarnos olvidar que es consecuencia de la ausencia de diálogo. El principal responsable es el Govern, que ha dividido a la sociedad catalana y ha puesto en riesgo la convivencia. En segundo lugar el Gobierno del PP, por su incapacidad para comprender y prever lo que está pasando. El PSOE lleva años advirtiendo de los efectos de la inacción política. Los socialistas apostamos por el diálogo como única salida posible", ha explicado el número tres del PSOE.



13:50

Maíllo continúa su comparecencia ante la prensa: "La mayoría de los catalanes están en sus casas, realizando su tarea normal de domingo. Han salido a la calle los de siempre, los amigos de la ANC, los amigos independentistas... Se ha quedado en casa la mayoría silenciosa de los catalanes", indica.

"El referéndum está desmantelado, desactivado. Quiero dar ese mensaje claro a España. El Gobierno de Rajoy está cumpliendo", afirma Maillo.



13:49

Colau ha colgado una fotografía del momento en el que ha depositado su papeleta en la urna:

He votat indignada per la repressió policial, però també esperançada per l'exemplar resposta de la ciutadania #MésDemocràcia #RajoyDimisión pic.twitter.com/4lq8OeefZf — Ada Colau (@AdaColau) 1 de octubre de 2017



13:48

El politólogo Owen Jones ha colgado un vídeo de bomberos defendiendo a votantes y se declara "absolutamente asombrado" por los acontecimientos de este domingo en Cataluña.

Catalan firefighters defending voters from the Spanish police. Absolutely astonishing. pic.twitter.com/Gyb1qjN38J — Owen Jones🌹 (@OwenJones84) 1 de octubre de 2017



13:44

La Federació Catalana de Futbol ha decretado la suspensión de todos los partidos de fútbol federado oficiales que debían de disputarse este domingo a partir de las 14 horas. En una nota de prensa de la entidad, explica que ha tomado esta decisión "siguiendo las recomendaciones de la Secretaria General de l'Esport por la espeecial situación que hoy vive Catalunya, y para garantizar el buen orden de las competiciones".

13:42

Maíllo afirma que los responsables "tienen nombre y apellidos. Aquí no se puede actuar con equidistancias, poniendo en el mismo lado aquellos que estamos al lado de la Constitución y de las FSE y a aquellos que infringen la Constitución y las leyes".

"Cuando se habla de choque de trenes no se está acertando, porque aquí las vías son diferentes: una es la vía de la ilegalidad y otra la vía de la Constitución", opina Maillo.



13:41

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, afirma que "Cataluña no se merece este espectáculo pero no es el Gobierno el que lo ha provocado". "Los únicos responsables de lo que está pasando hoy, los únicos, es Puigdemont, es el Govern de la Generalitat y sus socios, porque han convocado un referéndum ilegal a sabiendas de que era ilegal".



13:39

El interio del IES Les Vinyes de #SantaColoma. Gente apelotonada por el aviso de que viene policía. pic.twitter.com/wgWP22jxiC — Manuel Arenas (@Manuel7Arenas) 1 de octubre de 2017



13:39

El alcalde de Mataró, David Bote Paz, condena la actuación de las fuerzas de seguridad del estado: "Considero totalmente injustificado e innecesario el uso de la fuerza contra la movilización pacífica que hoy se está viviendo"



13:37

En su declaración en la sede del PSC, el primer secretario del partido, Miquel Iceta, ha pedido a Mariano Rajoy y Carles Puigdemont que "renuncien a sus responsabilidades" si no son capaces de restablecer la "normalidad".

13:34

En Santa Coloma han escondido las urnas ante la presencia de la policía. Avisan de que la Policía Nacional acaba de llegar a la zona del IES Les Vinyes, informa Manuel Arenas.

1/2 Increasingly concerned by images from #Catalonia. Regardless of views on independence, we should all condemn the scenes being witnessed — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) 1 de octubre de 2017

2/2 and call on Spain to change course before someone is seriously hurt. Let people vote peacefully. — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) 1 de octubre de 2017

13:31

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon (SNP), ha expresado su preocupación por los sucesos de Cataluña y ha instado al Gobierno español a adoptar un "cambio de rumbo" para evitar que alguien resulte "gravemente herido".

13:30

A las 14.00 horas, comparecerán los 'consellers' Jordi Turull y Raül Romeva.



13:29

La Policía Nacional ha entrado en el instituto Can Vilumara de L'Hospitalet de Llobregat.



13:27

La escritora británica J. K. Rowling también ha mostrado su rechazo a las cargas policiales que se están viviendo este domingo en varios puntos de Cataluña. "Esto es repugnante e injustificable", ha escrito.



13:24

Ada Colau entra a votar después de hacer cola durante horas en el colegio la Sedeta de Barcelona.



13:23

La vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, pide la dimisión de Rajoy:

¡Vergüenza! O acabamos con Rajoy o el PP acaba con la democracia. #RajoyDIMISION pic.twitter.com/olvd5rx7lo — Mónica Oltra Jarque (@monicaoltra) 1 de octubre de 2017



13:21

Una concentración secundada por decenas de personas ha desplegado este domingo una bandera gigante en el centro de la plaza del Ayuntamiento de Valencia, a modo de gesto a favor de la unidad de España y para "luchar contra el separatismo y la independencia" en la jornada del referéndum en Cataluña. El partido de extrema derecha España 2000 ha celebrado a la misma hora una 'caravana' por la unidad, con una hilera de coches que ha recorrido la ciudad desde la calle Serpis. Paralelamente, se ha celebrado otra concentración en la plaza del Carmen de València organizada por Antifeixistes del País Valencia, con el lema 'Per la llibertat dels pobles. Contra el feixisme'.⁠⁠⁠⁠

13:19

Fuentes del Ejecutivo central informan a la agencia Efe que nueve policías y dos guardias civiles han resultado heridos leves durante su intervención en diferentes puntos de Cataluña para requisar material electoral del referéndum.



13:18

La Conselleria de Salut confirma que hay un herido operado por el impacto de una pelota de goma en el ojo.



13:12

La líder del Partido Nacionalista Escocés, Nicola Sturgeon, ha expresado su "creciente preocupación por las imágenes de Cataluña. Al margen de las opiniones sobre la independencia, debemos condenar las escenas de las que estamos siendo testigos".

1/2 Increasingly concerned by images from #Catalonia. Regardless of views on independence, we should all condemn the scenes being witnessed — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) 1 de octubre de 2017



13:10

El Govern desmiente haber activado una web para el voto telemático.



13:03

El Sindic de Greuges ha hecho "un llamamiento al Gobierno de España, a las autoridades, a que paren el conjunto de actuaciones violentas de los efectivos de las fuerzas de seguridad del estado, este desproporcionado uso de medios, contrario a la legislación española y con escaso respeto a los derechos humanos". "Se han de parar las acciones violentas contra los ciudadanos".

12:54

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha lamentado "profundamente" lo que está ocurriendo este domingo en Catalunya y ha realizado un llamamiento a evitar que se conduzca "al precipicio" con situaciones "traumáticas". El político del PNV ha emplazado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a ahondar en "un referéndum legal y pactado" como los de Quebec y Escocia. Por último, le ha instado a que, a partir de mañana, se dé cauce al diálogo "que esta situación necesita imperiosamente".

Íñigo Urquia: La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado que "hoy es uno de los días más tristes de la historia de la democracia española" y ha reclamado a los nacionalistas que recuperen la cordura y terminen con la situación de enfrentamiento.

12:49

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, reclama que cesen las cargas policiales y pide elecciones anticipadas en Cataluña y en España.



12:49

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, comparecerá a las 13.45 en la Moncloa.



12:46

El pelotazo de goma se ha producido en la calle de Sardenya, entre Gran Via y Diputación.



12:45

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha reclamado la dimisión de Mariano Rajoy. Colau asegura que es responsabilidad de todas las fuerzas políticas encontrar una alternativa.

Una persona ha resultado herida por el impacto de una pelota de goma en un ojo. Acaba de entrar en quirófano en el hospital de Sant Pau.



12:42



Manuel Arenas nos informa que en Santa Coloma se ha parado la votación por la caída del sistema informático.



12:41



ÚLTIMA HORA: El Barça pide oficialmente a la Liga que se suspenda el partido de esta tarde contra Las Palmas.

12:39

La policía llega a la escola Barrufet de Sants. Se ha parado la votación porque ha habido que esconder las urnas. Informa Patricia Castán.



12:38

El desalojo del CAP Cappont de Lleida se ha saldado también con varios heridos.



12:33

Otro vídeo de un desalojo violento de la Policía Nacional.

així ens han tractat al cap guinardó. imatges de jordi folch pic.twitter.com/q35tOc5n1u — natza farré (@natzafarre) 1 de octubre de 2017



12:31

Los dirigentes de la ANC y de Òmnium cultural denuncian "la violencia de la represión del Estado" y reclaman a la ciudadanía que acuda a votar.

12:25

Los policías han irrumpido por la fuerza, se han llevado las urnas y, cuando se iban, han disparado al menos salva.



12:24

La Policía Nacional ha desalojado a los concentrados en la escuela Pia de Sant Antoni, en la calle de Sant Pau.



12:23

El futbolista Gerard Piqué ya ha votado.

12:22

El Gobierno catalán pide a los heridos que pidan un informe de asistencia en su centro de salud y que lo denuncien a los Mossos.



12:21

"Ante nosotros tenemos a un Gobierno absolutamente indigno al que ha echar ya", dice Domènech.



12:20

El coordinaro general de Catalunya en Comú, Xavier Doménech, ha denunciado que lo que ha pasado hoy en Cataluña "cruza todas las líneas rojas inimagibables". "El pueblo ha afirmado su soberanía como nunca".

12:05

El diario 'El País, informa que La Liga ha autorizado a Las Palmas a jugar en el Camp Nou con la camiseta de España.

12:03

La escritora J. K. Rowling, indignada ante lo que está sucediendo en Cataluña.



12:02

Violento desalojo en el instituto Pau Claris.

En el instituto Pau Claris, ahora. Mi hermana llora y yo con ella desde Madrid. pic.twitter.com/USE5FHkPxA — Luz Sanchis (@LuzSanchis) 1 de octubre de 2017



11:59

Los antidisturbios de la policía nacional sacan a la gente de la escuela projecte de la avenida del Tibidabo.

11:56

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido: "Esto no es un referéndum, es un auténtico paripé. Hasta media hora antes de empezar, han cambiado hasta las normas". Zoido ha lanzado un mensaje a la Generalitat: "Que ya está bien, que paren esta locura".

Zoido ha confirmado en La Sexta que los Mossos han pedido por escrito ha ayuda de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

El ministro ha subrayado la proporcionalidad de la acción de la Policía Nacional y Guardia Civil. "Es verdad que en algunas de las intervenciones se han encontrado situaciones complicadas, pero se ha garantizado la proporcionalidad".

11:54

Tras problemas de conexión, en la escuela de la Concepció de Barcelona ya se puede votar de nuevo. La cola da la vuelta a la manzana, y el proceso es lento. Se había recomendado a la gente mayor que vuelva más tarde mientras el sistema informático no funcionaba. De nuevo, las personas que han votado son aplaudidas. Algunos salen emocionados.

11:52

La Junta directiva del Barça va a reunirse a las 12.30. Sobre la mesa está la posibilidad de no jugar el partido de esta tarde.

11:50

Un millar de personas impiden que las Policía Nacional entre en el CEIP Diputació.

11:46

El exfutbolista del F.C. Barcelona Xavi Hernández publica un mensaje en catalán, inglés y castellano: "Lo que está sucediendo en Barcelona es una vergüenza".

La conselleria de Salud informa de que las cargas policiales han provocado 38 heridos.

11:36

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, se ha referido a la actuación de la Policía y de los poderes del Estado para evitar la celebración del referéndum ilegal en Cataluña y ha dicho que "quieren evitar lo inevitable".

Quieren evitar lo inevitable. Hoy se demuestra que la sociedad catalana quiere votar. La solución es poner las urnas, no quitarlas #1O #1Oct — Andoni Ortuzar (@andoniortuzar) 1 de octubre de 2017



11:36

Momento en que el reportero de El Periódico, Xabier Barrena, ha sido agredido por la policía, que le ha golpeado en la espalda y en la cabeza.

Moment en que sóc colpejat per l’esquena i al cap. Mentre gravava #CatalanReferendum pic.twitter.com/UIkdXfTwuK — XabiBarrena (@XabiBarrena) 1 de octubre de 2017

11:30

Interior afirma que la Guardia Civil ha desactivado el censo universal: "Ahora mismo una misma persona puede votar varias veces en distintos colegios".

2-Con censo caído, cualquier voto,independientemente de procedencia o lugar de residencia de la persona,sería también aceptado#EstamosporTI pic.twitter.com/zpa926XTfN — Ministerio Interior (@interiorgob) 1 de octubre de 2017

11:30

Larguísimas colas en muchos puntos de votación.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a punto de tomar la palabra. "Es evidente que el uso injustificado, irracional e irresponsable de la violencia del estado español no solo no para el deseo de poder votar si no que hoy queda más claro lo que nos estamos jugando en día como hoy. Violencia, porras, pelotas de goma contra gente que se ha concentrado pacíficamente. Hoy está todo dicho. La imagen exterior del estado ha caído a unas cotas de vergüenza que le acompañarán siempre".



11:16



En inglés, Puigdemont ha dicho: "¡Shame on you Mariano Rajoy!" ("¡Vergüenza Mariano Rajoy!").



11:13



Puigdemont acaba de llegar a Sant Julià de Ramis, donde debía votar esta mañana.

11:03

El Gobierno central sostiene que ya no funciona el sistema informático anunciado a primera hora de esta mañana por el conseller catalán de Presidencia, Jordi Turull, para permitir una nueva forma de votación para el 1-O. Esto impediría que el censo virtual estuviera disponible, por lo que los miembros miembros de las mesas tendrían que apuntar a mano los nombres de los votantes.



11:02

En Santa Coloma se sigue votando con normalidad.

Cada vez que un anciano/a con problemas de movilidad entra a votar en el IES Les Vinyes, la gente empieza a aplaudir. #SantaColoma pic.twitter.com/Y0mvKQbTBb — Manuel Arenas (@Manuel7Arenas) 1 de octubre de 2017

11:00

Anna Gabriel también ha ejercido su derecho al voto.

10:58

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, acaba de anunciar que ha "ejercido su derecho al voto". "El Gobierno español tendrá que dar explicaciones lo que está pasando".

10:56

Turull: "Pedimos a la comunidad internacional que mire con atención la conculcación y violancion de derechos fundamentales que estamos sufriendo en Catalunya. No es un problema interno de España sino de la UE y somos ciudadanos europeos.".

10:55

Turull: "Prometimos que se podría votar y el 73% de mesas están habilitadas. Catalunya puede votar".



10:54

La consellera de Educació, Clara Ponsatí, ha confirmado a RAC1 que ha "sido agredida" por la Policía Nacional y que le han robado su iPad personal.

Nueva comparecencia de Jordi Turull. "Pedimos a la ciudadanía de Catalunya que siga como hasta ahora defendiendo de manera pacífica su derecho a votar".

Al menos 13 heridos leves por las cargas policiales en el Instituto Jaume Balmes.

10:49



Pese a todo, en muchos colegios se está votando, aunque la caída del sistema informático obliga a inscribir a mano a los votantes.

10:48



Fuentes del Govern denuncian que el delegado del Gobierno, Enric Millo, "ha inscrito su nombre en la lista de la vergüenza, lo que nos está haciendo no tiene nombre".

Una de las pelotas de goma disparadas por la Policía Nacional en el cruce entre Sardenya y Diputació.

10:46

Los policías nacionales, que había quedado bloqueados en la calle de Sardenya, han cargado para abrirse paso. Han utilizado pelotas de goma.

Fuentes del Govern denuncian que el delegado del Gobierno, Enric Millo, "ha inscrito su nombre en la lista de la vergüenza, lo que no está haciendo no tiene nombre".

En numerosos colegios, el sistema está dando problemas y se bloquea constantemente. "Parece que ha pasado algo", explica una persona que está en una mesa del Instituto Les Vinyes, de Santa Coloma, informa Manuel Arenas. Cuando se bloquea el sistema, van apuntando el DNI a mano. Y deben ir probando para que se desbloquee, porque si no consiguen que ese DNI esté registrado en el sistema, esa persona podría votar otra vez en cualquier otro colegio y nadie de enteraría.

10:40

Varias personas denuncian que la policía ha disparado pelotas de goma en el cruce entre Sardenya y Diputació.

10:39

Enfrentamiento con cargas y heridos en el cruce de Diputación con Sardenya.

10:36

Este tuit muestra el momento en que la consellera intenta impedir la entrada a la policía nacional.

10:35

La consellera de Enseñanza de la Generalitat, Clara Ponsatí, ha tratado de impedir la entrada de agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) a la sede del departamento rodeada de algunas escenas de cargas policiales, pasadas las 9.40 horas de este domingo, informa Europa Press.

En la sede departamental, había empezado la votación del referéndum sobre las 9.20 horas, donde se han constituido cinco mesas electorales, ahora intervenidas por los agentes, que han logrado acceder al recinto pese a la resistencia de los concentrados.

Cada vez que salía una persona que ya había votado se producía una ovación, si bien había personas en la entrada personas pendientes de una posible llegada de las fuerzas de seguridad, como ha ocurrido en otros colegios de Barcelona.

10:34

Este vídeo muestra el momento en que se ha cargado en la escuela Jaume Balmes.

10:33

La Policía Nacional ha empleado pelotas de goma en la calle de Sardenya.

10:30

El futbolista Carles Puyol defiende la importancia de votar en el referéndum.

Votar es democracia! — Carles Puyol (@Carles5puyol) 1 de octubre de 2017

10:30

Pese a la represión en algunos centros de votación, en muchos otros se está pudiendo votar. Según el Govern, la mitad de colegios electorales están abiertos.



10:29

El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha colgado en tuiter una foto del momento en que vota y con el lema "democracia".

10:28

En algunos lugares se está consiguiendo votar, aunque los problemas informáticos hace que se tenga que apuntar el nombre a mano.



10:27

Gabriel Rufián denuncia que el "Estado tenía un cuadro escondido en el desván y Catalunya lo está destapando".

El Estado tenía un cuadro escondido en el desván y Catalunya lo está destapando. #CatalanReferendum — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 1 de octubre de 2017

10:25

Siguen las concentraciones ante los colegios.

10:23

En el instituto Emperador Carlos (junto a la estación de Sants) se está votando en orden, pero muy despacio porque se cae la red informática. Mucha gente.

10:22

Tras votar, Oriol Junqueras ha asegurado que "no se podrá obviar democráticamente lo que pasa. Iremos votando por todos los caminos posibles". El vicepresidente ha pedido "mucha calma y mucha serenidad. Tengamos confianza".

10:17

Así ha arrancado las urnas la Policía Nacional del colegio Ramon Llull.

La @policia arrenca literalment x la força ls urnes al col ramon llull d bcn. Imatges intolerables pic.twitter.com/FnqeujdftJ — Guillem Sànchez (@guillem_sm) 1 de octubre de 2017

10:15

Junqueras no ha podido votar en el colegio en que lo tenía previsto.



10:15

Dura acusación de Pablo Iglesias contra Mariano Rajoy.

10:14

En la escuela de la Concepció de Barcelona, uno de los centros de votación de l’Eixample, ya han votado los primeros ciudadanos. Son las personas mayores y con dificultades de movilidad. A la salida, son aplaudidos por el más de centernar de personas que esperan fuera y recibidos al grito de “votarem”



10:13

El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha logrado votar en un colegio de Sant Vicenç dels Horts.



10:13

En la escuela Nostra LLar, de Sabadell, donde debía votar Carme Forcadell, la Policía Nacional ha entrado rompiendo la vidriera y ha desalojado a la gente a golpes. Han estado media hora dentro. Han reventado puertas. Al no haber encontrado las urnas, se han marchado. Pero había tanta gente que para salir han tenido que disparar salvas al aire.

10:11

La alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet y miembro de la ejecutiva del PSOE, Núria Parlon, pide la dimisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por la actuación policial contra el 1-O



10:10

El Barça está estudiando anular el partido de este domingo contra Las Palmas. Habrá una reunión este mediodía.



10:09

En este vídeo se ve como el actor Joel Joan intenta evitar que la gente persiga a los policías nacionales que se van del colegio Ramon Llull.

10:08

Agentes de la policía nacional han sacado a empujones y entre insultos al reportero de EL PERIÓDICO Guillem Sanchez de la escuela Ramon Llull.

10:07

El ministerio del Interior defiende la actuación de las fuerzas de seguridad.

La metódica actuación de @policia y @guardiacivil en Cataluña,a la orden de la juez,busca cumplir la ley de una forma ordenada#EstamosporTI — Ministerio Interior (@interiorgob) 1 de octubre de 2017

10:02

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha denunciado la actuación policial en twitter. "Un presidente del Gobierno cobarde ha inundado de policía nuestra ciudad. Barcelona ciutat de pau, no té por"

Un presidente de gobierno cobarde ha inundado de policía nuestra ciudad. Barcelona ciutat de pau, no té por #MésDemocracia @marianorajoy — Ada Colau (@AdaColau) 1 de octubre de 2017

09:56

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha votado en Cornellà de Terri.



09:56

En la escuela Las Dominiques del Poblenou hay varios heridos.

09:56

La Policía Nacional se va de la escuela Ramon Llull tras incautarse las urnas.



09:55

En el IES Les Vinyes de Santa Coloma se está pudiendo votar con normalidad.

En el interior del Institut Les Vinyes de #SantaColoma. 7 mesas funcionando ya perfectamente y la gente votando. pic.twitter.com/lARFt7eBsF — Manuel Arenas (@Manuel7Arenas) 1 de octubre de 2017



09:53

El delegado del Gobierno, Enric Millo, acusa a los Mossos de actuar por consignas políticas y de "poner en riesgo el prestigio" de ese cuerpo. "Por eso la Policía Nacional y la Guardia Civil han tenido que actuar. El objetivo no son las personas. Es el material electoral. Nos hemos visto obligados a hacer lo que no queríamos hacer. Todo es un engaño. Todo es una farsa. Es la primera vez en la historia en que a 45 minutos de que comience la votación se cambian las reglas del juego".

09:51

La Policía Nacional y la Guardia Civil está intentando bloquear los colegios donde debían votar los pesos pesados del Govern, como el presidente, Carles Puigdemont, el vicepresidente, Oriol Junqueras. También quieren evitar que vote la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.



09:50

La Guardia Civil ha intervenido la web de registros de las mesas.



09:48

La Policía Nacional se lleva las urnas de la escuela Ramon Llull.



09:45

La Guardia Civil ha bloqueado el sistema informático del referéndum, informa Jesús G. Albalat.

El diputado de la CUP Albert Botran ha denunciado que ha sido agredido por un policía nacional.



09:42



Una anciana ha resultado herida durante la entrada de la Policía Nacional en el colegio Freire del barrio de Roquetes de Barcelona. Los agentes han logrado entrar en el centro y se han llevado las urnas y las papeletas. Los concentrados se han desplazado a otros centros para intentar mantenerlos abiertos y votar



Así ha entrado la Policía Nacional en la escuela Ramon Llull.

@policia antidisturbis salten tanca i carreguen contra gent pr requisar urnes. pic.twitter.com/EfPuUCyjfS — Guillem Sànchez (@guillem_sm) 1 de octubre de 2017

La Policía Nacional logra entrar en el colegio Ramon Llull.

09:32

Rectificación. El colegio de Sant Vicenç dels Horts esta siendo bloqueado por los Mossos d'Esquadra.



09:30

La Policía Nacional bloquea también el punto de votación a donde debía acudir el vicepresidente Oriol Junqueras.



09:29

En varios colegios, insistimos, explican que el sistema informático está fallando. Apuntan a un bloqueo del estado.



09:28

El delegado del Gobierno, Enric Millo, acaba de asegurar: "Nos hemos visto obligados a hacer lo que no queríamos".



09:27

En varios colegios avisan de problemas informáticos a la hora de votar. Informa Manuel Arenas desde Santa Coloma.



09:26

Cargas de la Policía Nacional en la escuela Ramon Llull.

09:23

La Guardia Civil registra todas las dependencias del polideportivo de Sant Julià de Ramis. La gente presente canta Els Segadors.

La Guardia Civil acaba de entrar en el polideportivo de Sant Julià de Ramis tras romper la puerta con un mazo.



La Guardia Civil rompe con un mazo la puerta del polideportivo de Sant Julià de Ramis donde debía votar Puigdemont.



En el instituto Jaume Balmes, la policía nacional se ha ido tras llevarse todas las urnas y todo el material de votación.