La tensión del conflicto catalán se desborda en Washington

La tensión del conflicto catalán se desbordó anoche a borbotones durante la recepción privada que el Instituto Smithsonian, uno de los organismos culturales más prestigiosos del mundo, ofreció para las delegaciones de Cataluña y Armenia, las dos culturas invitadas para el multitudinario festival que se inaugura este jueves en Washington. La delegación catalana, encabezada por el 'president' Quim Torra, se levantó en pleno discurso del embajador español, Pedro Morenés, y lo dejó plantado después de que su alocución fuera interrumpida en varias ocasiones con pitidos y gritos de "libertad a los presos" políticos, según diversas fuentes. A la delegación política que acompaña al presidente se unieron otros catalanes que han sido invitados a participar el Folklife Festival. Solo volvieron a entrar a petición de los organizadores y una vez terminado el discurso de Morenés.

"Menudo pollo. Ha sido alucinante. Brutal", dijo asombrada una de las asistentes a la recepción, que se había concebido sin acceso a la prensa, aunque los corresponsales de los medios públicos catalanes recibieron invitaciones a título privado. (Luego la embajada trató de acreditar a otros medios, pero no tuvo éxito). Eso hace que haya que contar lo que sucedió en la voz de terceros. Esas voces cuentan que la recepción organizada por el Smithsonian para recibir a las dos delegaciones que protagonizan el festival y presentarlas en sociedad transcurrió con normalidad hasta que los invitados se sentaron a cenar. "Como mínimo 200 personas", dijo uno de los asistentes.

En los siguientes vídeos publicados por la jefa de prensa de Torra, Anna Figuera, se puede ver cómo transcurrieron los hechos:

The #Catalan National anthem “Els Segadors” sung by the Catalan President @QuimTorraiPla and the crowd attending the @SmithsonianFolk pic.twitter.com/dNx57ra2n2