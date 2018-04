Tensión entre PP y Cs a las puertas del debate de presupuestos

Tras la amenaza de Ciudadanos de que no apoyará los presupuestos del 2018, cuyo debate sobre las enmiendas a la totalidad comienza el miércoles, si se conceden "privilegios" al PNV, el portavoz del PP, Rafael Hernando, ha respondido este martes que "nadie va a romper la caja única" de la Seguridad Social ni a modificar la política penitenciaria porque "hacer concesiones a ETA no está en la cabeza de absolutamente nadie".

En una entrevista con RNE, Hernando ha afirmado por ello no entender la posición de Ciudadanos. "Esas cuestiones ni están planteadas ni se van a plantear nunca, que no se inventen problemas donde no los hay. Nadie va a romper la caja única, lleva siendo caja única 40 años y el PP ha gobernando 15 años sin apoyo de Ciudadanos y jamás se ha roto la caja de la Seguridad Social", ha zanjado.

En cuanto a la posibilidad de que haya un acercamiento de presos de ETA, Hernando ha incidido en que "hacer concesiones a ETA no está en la cabeza de absolutamente nadie". "Hemos mantenido la misma política penitenciaria que aprobó el PSOE en los años 90 y lo vamos a seguir manteniendo independientemente de lo que algunos puedan entender o 'maliciarse' solo por buscar problemas", ha apostillado.

NO SON DEMANDAS DEL PNV

Hernando ha afirmado que, de hecho, ni siquiera estas medidas son demandas del PNV para apoyar los Presupuestos Generales del Estado. "El PNV no nos ha planteado absolutamente nada de eso porque saben que esas cuestiones no son negociables, ni dentro del presupuesto ni fuera", ha sentenciado.

Según ha explicado, si bien el PP no se ha sentado aún "de una forma concreta a hablar sobre asuntos concretos" con los nacionalistas vascos, "el PNV sabe que hay determinadas cosas que no le pude pedir al PP porque no las va a tener". El acuerdo pivotaría así sobre cuestiones como la llegada de la alta velocidad a las tres capitales vascas antes de 2023 o cambios en la tarifa eléctrica industrial, entre otras.

"Hemos cerrado acuerdos concretos, lo hemos hecho con Ciudadanos y con nuestros socios, UPN y Foro, también Coalición Canaria y nos queda alguna conversación para concretar cuestiones finales con el PNV y con Nueva Canarias", ha añadido el portavoz del PP, para invitar a la formación naranja a "apoyar sin fisuras" los presupuestos y dejar de "crear alarmas donde no las hay" para "ponerse medallas en batallas inexistentes".