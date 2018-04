Todas las reacciones a la renuncia de Cifuentes

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha renunciado al máster de la Universidad Rey Juan Carlos en una carta enviada al rector, Javier Ramos.

La decisión de la política del PP ha provocado la reacción de políticos de todos los partidos. Abrimos un hilo en directo para seguir las últimas noticias sobre el caso:

"Yo tengo el apoyo de mi partido y de mi presidente, por su puesto. Comparto al 100% que algunos miembros de mi partido consideren que hay que estar a lo que diga la Justicia, porque es lo que digo yo. Yo siempre, siempre, siempre voy a a estar a lo que diga mi partido", avanza.

"He dado explicaciones en sede parlamentaria, ante los medios. Las explicaciones son sobradas. Más allá de eso, me remito a la actuación de la Justicia. No voy a alimentar más polémicas", responde Cifuentes a si Maroto (PP) no ha mostrado respaldo a su figura.

💬 @ccifuentes: “El acuerdo de investidura no se ha roto y se está cumpliendo escrupulosamente. Si Cs apoya la moción de censura tendrá que explicar a los madrileños por qué entrega el gobierno a la izquierda y actúa de manera tan irresponsable”. pic.twitter.com/E5ed6Kgilj — Cifuentes Presidenta (@cifupresidenta) 17 de abril de 2018

"He dado explicaciones sobradas no, sobradísimas", responde Cifuentes.

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha insistido en la necesidad de que Cristina Cifuentes dimita. La moción de censura presentada por el PSOE solo será una "opción" para el partido naranja, ha dicho Villegas, si Mariano Rajoy permite que Cifuentes continúe como presidenta de Madrid. "Lo sensato es que siga gobernando el PP", ha sostenido, según informa Juan Ruiz Sierra.

💬 @ccifuentes: “Tengo confianza plena en la justicia. Este tema está en los tribunales, por mi parte y por el de la universidad, y espero que la justicia esclarezca todos los asuntos sobre este tema”. pic.twitter.com/sdtlqGhq5D — Cifuentes Presidenta (@cifupresidenta) 17 de abril de 2018



"Yo no me he planteado dimitir porque creo que no hay razones objetivas para ello, más allá de objetivos políticos", afirma Cifuentes. "Se está cumpliendo el acuerdo de gobierno, no estoy señalada, no estoy investigada, no estoy imputada", subraya.

"Dicho esto, hay una moción de censura planteada por el PSOE", dice Cifuentes, que pasa la pelota a Ciudadanos y dice que tendrán que ser ellos quienes expliquen por qué entregan la Comunidad a la izquierda.



"Yo tengo confianza plena en la Justicia y confio en que va a esclarecer todos y cada uno de los asuntos de la polémica", ha detallado.

"Si yo me equivoqué en ese momento, hace ya siete años, yo pido disculpas a quién se pudo sentir agraviado. Pero yo lo hago sobre la base de que en ningún momento he cometido ninguna irregularidad. He tomado esta decisión de renunciar al título porque yo no quiero ese máster, así de claro se lo digo", afirma la presidenta regional.

"Yo me he dirigido al rector para decirle que quiero reunciar a la utilización de ese máster, y para explicarle las razones. Yo no hago ninguna valoración más allá de reiterar que yo no he cometido ninguna ilegalidad y que yo he cumplido los requisitos que la universidad me puso, teniendo en cuenta las dificultades que yo tenía para cursarlo", dice Cifuentes.

Respecto a su acción de Gobierno, Cifuentes ha dicho que a ella le gustaría "que fuera hasta el final de la legislatura. Mientras sea presidenta vamos a trabajar con las mismas ganas", ha indicado.

"Desafío absolutamente ninguno", ha dicho Cifuentes sobre el paquete de medidas que ha presentado la presidenta de Madrid este martes, tras su carta de renuncia al máster de la URJC.

Cristina Cifuentes y su número dos, Ángel Garrido, están compareciendo tras la reunión semanal del Gobierno madrileño. Al ver la sala llena de periodistas, la presidenta se ríe del "interés desmedido" por los acuerdos del Ejecutivo, informa Pilar Santos.

La directora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mar España, ha afirmado este martes que si se "verifica" que se ha producido un acceso indebido a los datos personales en el caso del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, la Agencia iniciará las actuaciones que sean pertinentes, pero considera que lo "prudente" es esperar al resultado de las investigaciones.

"Estamos pendientes y estamos siguiendo el proceso", ha destacado España, para después añadir que "si se verificara que se ha producido un acceso indebido" a los datos, la Agencia hará lo que hace "siempre" e iniciará las actuaciones que correspondan a propuesta de los servicios técnicos del organismo.

El 'exconseller' Mundó también ha hablado del máster:

Com es renuncia a un màster? O el tens o no el tens, però un màster no es torna, no és temporal, no caduca. Això només passa amb les coses comprades, que pots fer la devolució. pic.twitter.com/SxI8m7Bvy2 — Carles Mundó 🎗 (@CarlesMundo) 17 de abril de 2018



La carta de Cifuentes es su confesión: pone en evidencia la trama delictiva en la universidad y sus mentiras reiteradas para encubrir los delitos. Espero que Rajoy no deje que se pudra más el caso y proponga a un presidente interino limpio para acabar la legislatura. https://t.co/B97cDNV7Bi — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 17 de abril de 2018



La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, reafirmó su apoyo a Cifuentes. Así se expresó la también ministra de Defensa en los pasillos del Congreso de los Diputados cuando se le preguntó por este asunto, minutos antes de dar comienzo su comparecencia en la comisión del ramo. "Me ha parecido una carta muy bien fundamentada y muy explicativa de todo lo que ha ocurrido. Y, sí, la continúo apoyando", dijo.

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha considerado "un acierto" la decisión. Sin embargo, ha añadido "todos los políticos que mientan o roben se tienen que ir a casa y pagar la pena por ello. Todos sin excepción, sean de mi sigla o de otra".

Sobre el futuro del partido y la posición del PP respecto a la situación de Cifuentes, De la Serna ha comentado que no le corresponde pronunciarse sobre la postura del partido y se remite a lo dicho por esta cuestión por los vicesecretarios de la formación.

Respecto a la moción de censura que se ha presentado sobre Cifuentes, De la Serna ha apuntado que resulta "muy llamativo" otros caso conocidos estos días como el referido al secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, quien precisamente ha firmado la moción contra la presidenta regional "por una cuestión de currículum" cuando en su CV llevaba años recogiendo una titulación de Matemáticas de la que no disponía.

"Suena un poco a broma", ha espetado el ministro para señalar que quienes promueven la moción de censura sean personas que han realizado este tipo de actos, en referencia a posible falsificación de su currículum.

📺 @Tonicanto1 "Cifuentes ha faltado a la verdad en sede parlamentaria, en ruedas de prensa... Esto deja en evidencia que el capitalismo de amiguetes ha dejado manchada la universidad pública" #RenunciaMásterAR pic.twitter.com/rOHywX5Gy1 — Cs en el Congreso (@CsCongreso) 17 de abril de 2018



"Tras cuatro semanas de mentiras, versiones contradictorias, criminalización de periodistas y oposición, victimismo y más mentiras, Cifuentes reitera que toda la culpa es de la universidad. Un poco más (¡aún!) de cara dura y ninguna novedad. Más bochorno para Madrid", se queja Rita Maestre, portavoz del Ayuntamiento de Madrid y de Ahora Madrid.

Primera reacción desde filas del Gobierno: la renuncia es "un acierto y le honra", dice el ministro Íñigo de la Serna (Fomento).

De la Serna dice que la decisión de Cifuentes de renunciar al máster es "un acierto y le honra" y carga contra quienes "presentan una moción de censura por un tema relacionado con el currículum y llevan falseando el suyo muchos años: Es de broma" #EPDesayunoDeLaSerna pic.twitter.com/PrXG0VlR2I — Europa Press (@europapress) 17 de abril de 2018



No está mal, Cifuentes. Al menos ya vas reconociendo que has mentido a todos los madrileños y madrileñas. Ya solo te queda, en vez de echar balones fuera, dimitir. https://t.co/pe3BHCh90S pic.twitter.com/ESacRXHahn — PODEMOS (@ahorapodemos) 17 de abril de 2018



#YoRenuncio a poder rayar con mi cara hasta un diamante, que visto lo visto es algo que Cifuentes sí puede hacer de sobra https://t.co/fH8xAk1kBc — Izquierda Unida🔻 (@iunida) 17 de abril de 2018



La dirección de Ciudadanos considera que el gesto de Cifuentes de renunciar a su máster llega tarde y es insuficiente, por lo que mantiene vigente su solicitud de dimisión.

Desde la organización que lidera Albert Rivera se insiste en que la mejor salida a esta crisis es que el PP, dada la coyuntura en la Comunidad de Madrid, elija otro aspirante a la presidencia entre sus filas.

De lo contrario, insisten, los naranjas se reservan su derecho a abrir la puerta a una moción de censura para hacer presidente al socialista Ángel Gabilondo



Por Twitter y con una mención a 'OK Diario', el digital de Eduardo Inda: así ha sido el anuncio de Cifuentes.



El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha afirmado que la renuncia de Cifuentes es "una huída hacia adelante" que "confirma que ha habido trato de favor". "Si usted ha hecho todo bien y no ha cometido ninguna irregularidad, ¿Por qué renuncia?", ha planteado Aguado en declaraciones a 'Onda Cero'.

En su opinión, la renuncia "confirma" las tesis del partido 'naranja', que "no han querido conocer los hechos, que no han llegado al fondo del asunto y que lo que quieren es tapar, bien poniendo el ventilador, bien con anuncios como estos, la realidad de lo que ha sucedido en la Comunidad de Madrid con una universidad".

"Esto nos ratifica en la exigencia de dimisión y en la petición formal al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que ponga un candidato alternativo. Esta sigue siendo la propuesta a día de hoy y Rajoy sigue arrastrando los pies. La cuenta atrás sigue hacia adelante en esa moción de censura", ha zanjado.

📻 @ignacioaguado “La única beneficiaria de la trama en la universidad ha sido Cristina Cifuentes, hay abierta una investigación judicial y nosotros exigiremos responsabilidades políticas” en @MasDeUno — Ciudadanos Madrid (@Cs_Madrid) 17 de abril de 2018



Renunciar al máster es una condición necesaria, pero no suficiente. Cifuentes tiene que dimitir. Ha mentido y se ha valido de su posición institucional para beneficiarse de un máster. Madrid merece un tiempo nuevo con @equipoGabilondo al frente.#SánchezLasMananasRNE — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 17 de abril de 2018



El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha dicho que la renuncia de Cifuentes era condición "necesaria" para la regeneración política en Madrid, pero no "suficiente", tal y como informa Juan Ruiz Sierra. Según Sánchez, con esta decisión, Sánchez está "reconociendo que ha mentido", por "lo que tiene que hacer es dimitir".

En una entrevista en RNE, Sánchez ha cargado contra el hecho de que la Asamblea de Madrid aún no haya puesto fecha para la moción de censura registrada hace doce días, y ha declarado que tiene la sensación de que Cs "continúa empeñado en cambiar a Cifuentes por alguien del PP".