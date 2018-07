Torra, sobre Felipe VI: "Ya no es el rey de los catalanes"

Quim Torra ha querido enviar un mensaje "muy claro" a Felipe VI. En una entrevista a la ACN, Torra ha hecho referencia a los acontecimientos que ha protagonizado el monarca respecto de Catalunya desde octubre pasado y le ha remarcado que "nunca es tarde para pedir perdón" a los catalanes. Sin embargo, ha sido contundente al asegurar que "Felipe VI ya no es el rey de los catalanes" aunque ahora "diga que está de acuerdo con las tesis del gobierno español" y dé su visto bueno a un proceso de diálogo. "Me parece muy bien que pretenda hacer este gesto, aunque veremos en que acaba concretando, pero tenemos muy clara nuestra posición sobre el Rey", ha dicho, recordando que el Govern mantiene su veto al jefe de Estado y "no la invitará" a sus actos ni "asistirá" a los eventos donde los pueda invitar a la Casa Real española.

A pesar de ello, Torra cree que fue una buena idea pedir -justo antes de los Juegos Mediterráneos de Tarragona-una reunión con Felipe VI. Tanto es así que el presidente insiste en que "volvería a pedirle e incluso, si quisiera venir al Palau de la Generalitat, el recibiría con mucho gusto". "Quisiera que viniera para explicarle la gravísima situación política que vive el país, con presos políticos, exiliados, miles de catalanes encausados ​​y el derecho a la autodeterminación criminalizado. Quisiera explicarle todo esto y no he tenido oportunidad", sentenciado a la entrevista a la ACN. Y es que Torra asegura que está "dispuesto a explicar la gravísima situación que vive Catalunya a quien sea, incluso al rey de España".

Por otra parte, y ante la polémica surgida por la posible participación del rey de España a los actos de conmemoración de los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 y 18 de agosto, el presidente ha considerado que este es "un tema que tiene una importancia muy relativa". Sin embargo, y pese a admitir que él no es "nadie para decir a la ciudadanía lo que tiene que hacer" si el monarca acaba viniendo, ha lanzado la idea de que los catalanes descontentos con su visita ignoren su presencia. "Sinceramente, otra visita que se hizo en Tortosa el otro día me parece que marca muy bien el camino. Me pareció muy bien lo que hizo el pueblo de Tortosa con la visita de la señora Inés Arrimadas, y sugeriría que este es un buen camino a explorar ", dijo, insinuando que sería bueno actuar con el Rey en los actos de conmemoración como los independentistas de Tortosa actuaron con la líder de Cs. Con todo, Torra cree que "la libertad de expresión está por encima de todo" y se muestra seguro de que "el pueblo de Catalunya sabrá encontrar la manera de expresar un día de recuerdo a las víctimas y homenaje a los que reaccionaron con profesionalidad extraordinaria, un día de dolor, reflexión y esperanza por haber salido adelante".