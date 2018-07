Torra: "Hemos abierto un hilo de esperanza"

"Nueva etapa". Así ha descrito el 'president' de la Generalitat, Quim Torra, la reunión de más de dos horas mantenida esta mañana en la Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una reunión que el 'president' ha descrito en términos muy elogiosos ("sincera" y "franca") hacia su interlocutor pese a mantener ambos un choque frontal respecto al derecho a la autodeterminación de Catalunya. Torra ha subrayado que tras años de incomunicación entre ambos gobiernos, se abre una nueva etapa en la que el Gobierno del PSOE reconoce la existencia de un rpboelma que debe resovlerse políticamente, desde el reconocimiento instituconal mutuo. Ambos ha desencallado las comisiones bilaterales Estado-Generalitat y se han emplazado a una nueva reunión en Barcelona a partir del mes de septembre. "Hacía muchos meses, muchos, que ningún presidente tenía la oportunidad de debatir con tranquilidad, de debatir con el presidente en los jardines de la Moncloa. De empatizar, de intentar entender la posición del otro. Si esto es cambio de etapa, llamémosles cambio de etapa", ha destacado.

"Hilo de esperanza"

Torra ha sido especialmente complaciente con Sánchez: "Hemos abierto un hilo de esperanza, esperemos que en futuras reuniones el hilo se vaya concretando", ha indicado, y ha añadido: "Me he encontrado con un presidente abierto a escuchar y se lo he agradecido sinceramente y he calificado la reunión de sincera, este punto de sinceridad y franqueza por parte de los dos, de exponer tranquilamente proyectos tan opuestos, a mi me parece que es positivo y tenemos que remarcarlo”. Dicho ello, El 'presdient' ha asumido que hoy por hoy en relación a la autodeterminación las posiciones son opuestas "del todo". El 'president' ha dejado claro, sí, que su Govern no renuncia a "ninguna fórmula" para lograr la independencia de Catalunya. Y ha explicado que le ha trasladado a Sánchez la situación de los presos y exiliados, sobre lo cual "no se ha negociado nada".

Preguntado sobre si ha hallado en Sánchez alguna puerta abierta a la autodeterminación o a la celebración de un referéndum pactado, Torra ha admitido -como minutos antes había expresado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo- que no existe una saolida concreta para ello hoy por hoy por parte del Gobierno, pero ha subrayado que Sánchez le ha hablado de "plurinacionalidad, defiende que España es una nación de naciones pero no hemos concretado qué proyecto tiene el PSOE para España y la solución que da a nuestra exigencia del derecho a la autodeterminación".

Dicho ello, han sido varias las alusiones positivas a Sánchez: "Para nosotros es muy relevante que el presidente Sánchez reconozca que estamos ante un problema político". También ha destacado que se ha podido hablar de todo. También ha confirmado la reactivación de las comisiones bilaterales, la intención del Gobierno de levantar la suspensión sobre leyes sociales del Parlament ("me lo ha recordado él", ha explicado el 'president' sobre Sánchez), y el trabajo conjunto en asuntos como la derogación de la llamada ley mordaza del anterior Gobierno del PP, la memoria histórica y la supresión de simbología franquista en el conjunto del Estado.

Mirar adelante

El 'president' ha rematado su interpretación positiva sobre el encuentro con una invitacón a mirar hacia adelante, pese a haber repasado con Sánchez lo sucedido en los últimos meses: "He venido hoy a Madrid con la voluntad de mirar adelante porque o hacemos este esfuerzo España y Catalunya de mirar adelante, si nos hemos puesto de acuerdo en que hace falta una solución política, pues encontrarla".

Torra ha comparecido en la libreria Blanquerna, sede de la delegación de la Generalitat en Madrid, tras la reunión en la Moncloa, que ha comenzado con unos ocho minutos de retraso. La reunión se ha iniciado con gestos de cordialidad entre ambos presidentes. Torra ha hecho tres regalos a Sánchez: el libro "aran, un país", un compendio de mapas sobre Catalunya desde la Edad Media ("Imago Catalonia") y una botella de rafatía Corriol. La rafatía "nos hace más fuertes", proclamó hace una semana Torra en un taller de elaboración de este licor en Santa Coloma de Farners. Anunció también que enviaría botellas de ratafía al 'expresident' Puigdemont y a los dirigentes independenistas encarcelados.

Previamente al encuentro, en el AVE en dirección a Madrid, Torra había subrayado que plantearía a Sánchez la necesidad de asumir que existe un conflicto político en relación a Catalunya. También había mostrado su intención de que la reunión fuera larga y que permitiera abrir un proceso de diálogo.