Trapero: "Los Mossos seguirán cumpliendo con las órdenes de la Fiscalía"

Todas estas medidas no creo que sirvan para desactivar el porcentaje de independientes, al revés creo lo aumentaran, con lo cual el problema irresoluble será cuando ese porcentaje de independientes sea del 70%. Si el PP en 5 años ha conseguido que se pase de un escaso 25 %, según datos del CIS a un 47, en otros 4 años más imaginar. Para rebajar esa cifra es imprescindible que el PP no gobierne. Una pareja cuando la convivencia no es aceptada por una parte, al final se separa.