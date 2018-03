Turull, Rull, Forcadell, Romeva y Bassa, a la cárcel

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Sin juicio previo, sin sentencia firme, sólo como medida provisional la prisión sin fianza, habiendo acudido a la llamada de la Justicia, sin orden internacional de busca y captura para quien se va de España. Creo sinceramente que piensan meter en la cárcel a todos los diputados catalanes para que sea mona chita quien gobierne Cataluña. The Ruel of Law is dead. Por si acaso lo digo en Inglés por si mañana por la mañana deciden imputarme. A correr demócratas. Cada día que pasa en España se echan más astillas judiciales a las llamas de la Insurrección. Que pena.