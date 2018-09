La UAB desmiente que Albert Rivera sea doctorando

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ya no es doctorando de Derecho Constitucional en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Así lo ha asegurado este viernes la rectora de este centro, Margarita Arboix, en declaraciones en Catalunya Ràdio.

Según el perfil publicado en la web de Ciudadanos, Rivera es licenciado en Derecho por ESADE, centro en el cual también obtuvo un máster en Derecho. Asimismo, se consigna que es doctorando en Derecho Constitucional en la UAB. Esto último, en cambio, no aparece en el currículum colgado en la web del Congreso de los Diputados, que ayer fue modificado para incluir el máster.

Igualmente, en lapágina de Cs se incluyen otros estudios como un curso en márketing político en la universidad de George Washington (EEUU), en el 2009, y estudios en la universidad de Helsinki (Finlandia), en el 2001.

"Consta que no hizo la tesis, que tiene algunos cursos de doctorado, pero no está matriculado actualmente", ha explicado Arboix. "No es un doctorando, no lo es. Si no, este septiembre tendría que haber pasado el seguimiento...", ha añadido. Actualmente, los estudiantes de doctorado tienen que presentar cada año ante una comisión externa lo que han hecho y su director ha de presentar un informe anual. Y si no hay ningún avance, se le suspende.

"A un solo click"

Este mismo viernes, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha quitado importancia a la modificación del currículum de Rivera en la web del Congreso y ha zanjado que su partido no va a dedicar "ni tiempo ni esfuerzo" a dar explicaciones puesto que la trayectoria académica de su líder está "a un solo click" en la web de Ciudadanos y es "perfectamente comprobable".

Villegas ha matizado que Rivera no completó el curso de doctorado puesto que cuando dio el salto a la política lo interrumpió.

Por su parte, la portavoz adjunta de Cs en el Parlament, Sonia Sierra, ha defendido que Rivera incluya en su currículum que es doctorando porque, a su juicio, "doctorando es una persona que ha comenzado las asignaturas pero aún no ha terminado la tesis". "Alguien que no se dedica a la investigación puede tardar tiempo a acabar su tesis doctoral", ha añadido, contradiciendo lo explicado por la rectora de la UAB.