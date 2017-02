Urdangarin queda en libertad provisional sin fianza por su "arraigo y conducta"

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Si Señor....... Ya lo dijo su suegro: Me he equivocado, ya no lo volveré a hacer más. ! Vergonzoso ¡ Se tendrían qué llenar las calles y plazas de éste pais, reclamando, qué vayan á la carcel ha cumplir lo qué corresponde.