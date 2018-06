El rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, más conocido por su nombre artístico Valtònyc, está en Bélgica y se pondrá a disposición de la justicia belga cuando le cite, según TV-3. El cantante permanecía en paradero desconocido tras no personarse en ninguna cárcel española antes del 24 de mayo, fecha límite fijada por la Audiencia Nacional para su entrega voluntaria en prisión.

Valtònyc fue condenado a tres años y medio de cárcel por los delitos de amenazas, injurias a la Corona y enaltecimiento del terrorismo por el contenido de sus canciones.

Un día antes de agotar el plazo publicó un tuit en el que señalaba que no facilitaría su encarcelamiento y que la Guardia Civil tendría que "tumbar la puerta de su casa" para "meterle" entre rejas, ya que "no se lo pondría tan fácil". Al no personarse, la Audiencia Nacional dictó, previa petición de la fiscalía, una orden de búsqueda y captura nacional e internacional, ya que algunas informaciones apuntaban que podría haber huido a Europa.

Fuentes del entorno del cantante aseguraron que desconocían su paradero aunque afirmaban que hacía unas dos semanas que no mantenían ningún contacto con él. En una conferencia en el Parlamento Europeo, denunciaron que los cuerpos de seguridad en España "llevaban controlándole" desde hace tiempo, aunque la Guardia Civil lo negó alegando que la vigilancia preventiva es ilegal.