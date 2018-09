Rivarés asegura que todavía no han recibido la propuesta de Interpeñas

El consejero de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha asegurado hoy que esta mañana el Consistorio todavía no había recibido ninguna propuesta por parte de Interpeñas para que sus peñistas y simpatizantes cuenten con un espacio propio en las Fiestas del Pilar.

Sin embargo, el responsable de Cultura en el Consistorio ha anunciado que sí que han recibido cinco peticiones por parte de varias peñas para la instalación espacios de convivencia peñista en los distritos.

Y ha adelantado que la primera reunión técnica con estas peñas de diferentes zonas- entre las que el consejero ha podido citar a San José, Las Fuentes o el área de la margen izquierda- se celebrará hoy.

Sin embargo, preguntado por noticias sobre una posible ubicación de Interpeñas, ha sido claro: "No hay ningún proyecto presentado y no se puede poder opinar sobre lo que no está aprobado, técnica y jurídicamente".

"Interpeñas dijo públicamente y después en el grupo de trabajo del Pilar de ayer, y hoy he leído en algún periódico, que iban a presentar un proyecto de espacio. Y yo siempre digo lo mismo: todo según la ley y cumpliendo el decreto de seguridad y de espectáculos públicos del Gobierno de la Comunidad", ha matizado.

En cuanto a una posible ubicación en el entorno de la Torre del Agua, Rivarés no ha querido entrar en ningún tipo de valoración, ya que "si no hay ningún proyecto presentado no hay ningún proyecto valorado".

En cualquier caso, ha hecho énfasis en que "los peñistas también son ciudadanos, con o sin traje de peñas" por lo que ha recordado que "tienen todos los espacios abiertos de la ciudad más que nunca".

En este contexto, siete de las 26 peñas que conformaban la Federación Interpeñas de Zaragoza han decidido abandonarla y han llegado a un acuerdo con la empresa que gestiona el Espacio Zity de Valdespartera, que será el único gran recinto para estas Fiestas del Pilar.

Ante la pregunta sobre los posibles problemas de movilidad o de aglomeraciones con la pérdida del recinto del Parking Norte este año, Rivarés ha insistido en que "el refuerzo de transporte público es mayor que nunca, especialmente en las zonas donde se prevé más afluencia de público".

Y ante el planteamiento de huelga del tranvía, el consejero ha destacado que de "modo tradicional hay amenaza o huelga real" para las Fiestas del Pilar, aunque si finalmente se lleva a cabo harán "todo lo posible y un poco más por mediar en ese conflicto".