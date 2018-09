Santisteve presenta unas Fiestas del Pilar con proyección internacional

¿ De verdad que ustedes han colegido y es verdad lo que ha dicho este alcalde ? ¿ o sólo es uno mas de los titulares que a ustedes hacen tan gratuítamente, sobre todo en uanto se refiera a ZeC ?, porque me he leído el artículo y no he leído esa manifestación que ustedes, señores del EPA, titulan con letras gordotas. . .