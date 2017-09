Zaragoza se prepara para el Pilar de la tauromaquia

Una veintena de festejos populares tendrán lugar en La Misericordia del 8 al 15 de octubre, durante las Fiestas del Pilar. El gerente de Simón Casas Productions, Nacho Lloret; y el de Toropasión Espectáculo S.L., Miguel Ángel Pérez destacaron durante la presentación que la intención es «demostrar poco a poco que los festejos populares de Zaragoza no son solo corridas de toros, si no que Zaragoza posee una feria única. Lo que ocurre en esta plaza no ocurre en ninguna otra del mundo», indicó Lloret, que quiso resaltar la magnitud de las cifras que se manejarán en la edición de este año. «Ninguna plaza del mundo manejas estas cifras, podemos afirmar que va a ser el Pilar de la tauromaquia». Y es que entre 2015 y 2016, la afluencia a estos actos pasó de situarse alrededor de las 4.000 personas hasta cuadriplicar su número y situarse en los 16.000. Las entradas pueden adquirirse a partir de hoy en Ibercaja (web y cajeros) y Martín Martín.

Cumpliendo con el formato tradicional estipulado durante ediciones anteriores, se celebrarán todas las mañanas las vaquillas, en las que tomarán parte algunas de las mejores ganaderías de España como Hermanos Ozcoz, Juan José Laparte, Germán Vidal, Hnos Mylín, Santos Zapatería y Fernando Machancoses, entre otros.

Además, la Plaza de Toros será testigo este año de grandes eventos taurinos a nivel nacional, como el XXXVI Campeonato de España de recorte libre y de anillas (8), el XXXIII Concurso de Roscaderos (13), la III Exhibición de Bravura Especial Arbizu (14), el VII Concurso de recortadores con toros de fuego (14), así como el IV Encuentro Internacional de Tauromaquias, que tendrá lugar el domingo, 15 de octubre,y que clausurará la semana de festejos. El programa se completa con el concurso Goyesco (12) y el Gran Prix de las Peñas (13).

Por otro lado, el miércoles 11 de octubre, será también una jornada reseñable ya que se celebrará el concurso de recortadores y roscaderos de jóvenes promesas, en el cual, además de contar con la presencia de los jóvenes valores más destacados de España, se presentará al primer grupo de mujeres recortadoras, que fuera de la competición realizarán sus ejercicios acrobáticos frente a las astas del toro. «Esperamos que poco a poco vayamos cerrando la brecha de género que existe en la tauromaquia para así poder ir incluyendo a más mujeres en nuestros programas», indicó Pérez.