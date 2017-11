Abu Dhabi pone fin al calvario de Alonso con Honda

El Gran Premio de Abu Dhabi pone fin este fin de semana al Mundial de F-1 que ha encumbrado de nuevo a Lewis Hamilton y Mercedes. La carrera seminocturna del Próximo Oriente pone fin también al calvario de Fernando Alonso con el motor Honda, tres años de sufrimiento y decepción. Todo lo que venga en el 2018, todo, mejorará cualquier momento de estos tres años del asturiano junto al motor japonés.

"Creo que es un buen momento para cambiar, yo personalmente tenía muchas expectativas por el proyecto de Mclaren-Honda, por eso me fui de Ferrari, era muy atractivo. No hemos conseguido los resultados que queríamos, es el momento para cambiar, soy muy optimista viendo lo que hace Red Bulll con el motor Renault, respecto a las luchas por victorias, por podios, es decir, una imagen diferente a lo que tenemos en Mclaren", explica el bicampeón de mundo recién llegado al paddock del Yas Marina. "Con Renault me siento como en casa, va a ser genial, son muy buena compañÍa, tienen muy buen motor", añade.

Otras disciplinas

El 2018 no solo proporcionará a Alonso una temporada mucho más esperanzadora en Fórmula 1, sino que le ofrecerá la posibilidad de correr en otras disciplinas como la resistencia, primero con las 24 Horas de Daytona el próximo mes de enero con un Ligier y, sobre todo, su gran objetivo, las 24 Horas de Le Mans al volante de un Toyota LMP1. El asturiano probó el Toyota el domingo pasado en Bahrein, y el Ligier en Aragón, el martes. "Me siento bien, estupendo, estoy detrás de un volante cada semana, los últimos dos tests han sido públicos, han sido con coches diferentes, con tecnología diferente, con cosas que han sido prohibidas en la Fórmula 1 como la tracción total, hay ciertas limitaciones, pero ha sido una buena experiencia", relata ilusionado.

"No creo que tenga tiempo libre"

"Con el coche de Daytona ha sido divertido, estoy preparado para este invierno en Daytona, no creo que tenga tiempo libre. Tú crees en ti mismo y en que puedes adaptarte a cosas. Quizá no he sido el más rápido en carrera, en clasificación o en mojado, pero soy bueno en todo en general, estoy intentando escuchar todos los consejos que puedo, estoy estudiando volantes", añade. Son muchas cosas nuevas: "el ambiente es muy diferente, tienes que sentarte en posición diferente, tienes que compartir el asiento con otras dos personas, no está hecho alrededor de tí para que estés cómodo, compartes todo, incluso la puesta a punto. Hay ciertas cosas de las que tienes que ser consciente y aprender. Los estilos de conducción son diferentes. Tengo que aprender de la eficiencia de combustible, estoy contento pero necesito más práctica para estar al nivel del coche, afirma.

Alonso no supedita su programa en resistencia a buenos o malos comienzos en la temporada de F-1. "No he decidido nada sobre Le Mans. Por supuesto que haré Le Mans en el futuro, es una carrera atractiva, no sé si pasará el año que viene o el siguiente o en un futuro". Es lo que puede decir antes de que Toyota decida públicamente su alineación en uno de los dos coches que ya tiene decididos o en un tercero.