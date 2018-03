«Ahora el pecado es cumplir años y tener vida amorosa»

¿Qué tienen en común mujeres como Diana de Poitiers, Victoria de Inglaterra, Madame Curie, Coco Chanel, Agatha Cristie, Gala, Dolores Ibárruri, la Pasionaria, Julia Urquidi, la primera mujer de Mario Vargas Llosa, y Fiona Campbell-Thyssen? Todas ellas amaron a hombres más jóvenes que ellas. Ahonda en sus biografías sentimentales la periodista cántabra Dolores Conquero en su libro Amores contra el tiempo (Planeta). Un libro reivindicativo que denuncia una situación que, si hoy todavía levanta ampollas, antes mucho más.

–¿Por qué todavía crecemos pensando que es normal que un hombre sea mayor, incluso bastante mayor, que su mujer, pero no viceversa?

–Porque el patriarcado y el machismo siguen muy vivos. He investigado y he ahondado en la biografía de estas parejas que sufrieron el rechazo y la oposición familiar porque me resultaban personajes muy interesantes. Por ejemplo, la historia de Mario Vargas Llosa y su tía Julia Urquidi es todo un compendio de las etapas que viven dos enamorados cuando ella es mayor, empezando por las dudas y pasando por el rechazo frontal de la familia.

–Recordemos que ese matrimonio acabó al entrar en escena su prima de nariz respingada, Patricia Llosa.

–Y después de 50 años casados él está con Isabel Preysler, como digo el personaje de una novela aún por escribir, quizá por un Nobel. A mí no me sorprendería nada. Es lo único que le falta.

<b>–¿Fijarse en la parte más de prensa rosa de estas biografías le ha servido para descubrir algo nuevo?

</b>–Esa era la intención. Buscar un nuevo enfoque. Por ejemplo de Coco Chanel no se había explicado bien su relación con Dmitri Romanov o con el artista de origen vasco Paul Iribe. He intentado dar la parte erudita y la más mundana.

–A La Pasionaria tampoco le perdonaron que amara a sus propios compañeros del partido comunista.

–Era candidata a secretario general del PCE y usaron su historia con un compañero 14 años más joven que ella, Francos Antón, como arma arrojadiza. Muchas veces se cree que la izquierda es sinónimo de progresista y no siempre fue así. Los hombres podían tener amantes, pero a ella por ejemplo solo se le conocen dos relaciones, su marido y esta.

–¿Por qué se ha sustituido hoy el prejuicio moral de antes?

–Por el ideal de juventud y belleza. Antes el pecado a ojos de los demás era ser atrevida en lo amoroso, ahora el pecado es cumplir años y atreverte a tener historias, vida amorosa.

–Las revistas femeninas tampoco es que hayan hecho suyo el mensaje feminista. ¿Está de acuerdo?

–Están cargaditas de tópicos y de clichés, cierto. Pero es que nos pasa hasta con el lenguaje, que no es neutro. La gente que tiene una tribuna para comunicar debería tener en cuenta estas cosas. Y es verdad que a veces las propias mujeres somos víctimas y censoras, pero yo prefiero pensar en positivo porque es muy fácil culpabilizar a la mujer como género.

–Hace cuatro años con el nombre de Loca Ce creó el blog minovio esmasjoven.com ¿Qué cuenta?

–Ahí expongo situaciones que se dan en el cine y en la literatura. Por ejemplo, ¿se ha dado cuenta de que en la excelente Tres carteles a las afueras el machismo se desliza en que dos personajes hombres, el poli enfermo y el exmarido de Frances McDormand tienen parejas mucho más jóvenes que ellos? También critico los desnudos gratuitos como en la película rusa Sin amor. Es machismo del peor, como en el destape. Además la chica como que tiene que ser perfecta. Es algo nocivo y me cabrea.

–¿El micromachismo es macro?

–Pues parece que sí, porque al final mira el daño que hace. El poso siempre queda y es injusto porque el amor es mucho más que tener un cuerpo joven y perfecto y quien piense lo contrario está muy equivocado.

–¿Y no le gustaría seguir analizado parejas actuales?

–Me interesaba rescatar a mujeres que rompieron en su época muchos moldes para homenajearlas. Fueron muy famosas pero el olvido se ha echado sobre ellas de una forma pasmosa.