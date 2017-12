Alba Gil, ganadora de la quinta edición de La voz.

Alba Gil se alzado con el triunfo en el concurso de Tele 5 'La voz' después de una intensa gala en la que ha habido mucha emoción y muchas lágrimas hasta el final. Los vaivenes han sido la nota predominante de las votaciones, que han ido oscilando a medida que avanzaba el programa. Finalmente, la balanza de la 'voluntad popular' se ha decantado del lado de la aspirante gaditana, que se ha impuesto en el duelo final a Gabriele. Samuel fue tercero y Pedro quedó eliminado a las primeras de cambio.

Esta quinta edición ha sido la menos competitiva de la historia del concurso producido por Boomerang TV, ya que ha tenido que luchar contra el potente 'Tu cara me suena' de Antena 3. Ambos han mantenido una reñida pugna en la franja de los viernes que ha acabado pasando factura al 'talent show' de Tele 5: de tener un 24% en su anterior edición ha descendido al 17,3% que llevaba antes de celebrarse la final. El concurso de Antena 3 le ha ido recortando distancias hasta superarlo por pocas décimas en sus últimas entregas.

Comienzo prometedor

El 'show' definitivo arrancó con los motores bien encendidos gracias al popular 'Otra vez', nuevo himno del programa que cantaron a cuatro voces los finalistas. Luego llegaron los cuatro 'coachs', que cantaron un fragmento de sus temas más conocidos a modo de teloneros de la gran estrella de la noche: el universal Alejandro Sanz. El artista madrileño, exjurado de ‘La voz’, regaló a la concurrencia un poquito de su ‘Corazón partío’ antes de que se facilitarán los primeros resultados provisionales, más apretados que nunca: 31%, 28%, 22% y 19%.

Alba Gil rompió el fuego con un ‘Have yourself a merry little Christmas’ en el que puedo alardear de sus potentes registros. Aunque para potentes los registros anímicos del adiestrador Pablo López, que no pudo reprimir la emoción al ver las imágenes grabadas de sus padres, una plausible iniciativa que se ponía en práctica por primera vez en el ‘talent’. Luego le llegó el turno al tinerfeño Pedro, que sorteó con éxito su reto de acompañar a Alejandro Sanz en ‘Deja que te bese’.

Samuel protagonizó uno de los momentos más vibrantes de la gala emparejado con su ‘maestra’ Malú a los acordes del ‘Vuelvo a verte’, un tema exigente pero agradecido. Al tinerfeño Gabriele, en cambio, le tocó cantar en solitario ‘Take me to the church’ y casi se deja su voz de 19 años al tener que romperla para alcanzar sus acordes. También se le rompió el alma al ver a su abuela en pantalla, lo que le costó derramar unas lagrimitas. Los siguientes avances ‘electorales’ reflejaban que había un favorito destacadísimo: 43%, 22%, 19% y 16%.

Una pitonisa llamada Pastori

La segunda ronda le deparó a Alba un complicadísimo dueto con la gran Niña Pastori y su ‘Desde la azotea’, pero la concursante gaditana estuvo a la altura, como el título de la canción. “La que ha cantado conmigo es la que va a ganar”, vaticinó la cantaora quizás movida por el paisanaje. Pero el caso es que acertó. Entre actuación y actuación, el bueno de Juanes tuvo un momento ‘brillante’ al descubrir entre los objetos navideños que le regalaron un ‘caganer’. “Lo que más me ha sorprendido es el ‘cagaosito’ ese, el cagón”, confesó estupefacto. Samuel disputó el segundo asalto con el venerado Pablo Alborán al son de ‘No vaya a ser’, antes de que el siguiente escrutinio pusiera emoción a la noche: 37%, 32%, 18% y 13%. La cosa estaba bastante más reñida de lo parecía.

En eso que llegó Pedro con un meritorio ‘End of the road’ que dejó muy satisfecho a su mentor, el colombiano Juanes. “Hoy vi una estrella, hermano: te la comiste”. Pablo López vio también una figura en ciernes en Gabriele tras interpretar juntos ‘El patio’, Manuel Carrasco quedó convencido de su pupila Alba tras compartir con ella el ‘Amor planetario’, Samuel se lo pasó fenomenal con su ‘A puro dolor’ y el avance siguiente añadió suspense (34%, 32%, 17% y 17%), justo antes de que Malú llorara con el saludo grabado de Pepe de Lucía.

El llanto de Bebe

Parecida llantina se llevó Gabriele, que acabó aferrado al pecho de Antonio Orozco (el cantante volverá a ser jurado en ‘La voz kids’) tras interpretar con él ‘Mi héroe’. Juanes le regaló a Pedro el sueño de cantar al alimón ‘Es por ti’ y las lágrimas volvieron al plató gracias a Bebe, impactada por el ‘Prometo’ de Pablo Albarán. Entonces llegó la hora de la verdad: Jesús Vázquez anunció que Pedro era el primer eliminado y la siguiente criba dejó fuera del concurso a Samuel. Quedaban solo Alba y Gabriele y la ‘voz’ del presentador coronó a la concursante gaditana como nueva reina del ‘talent’.