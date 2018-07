Ana Guerra dispara contra Maluma

Ana Guerra hizo honor a su apellido y se mostró contundente ayer contra Maluma. Durante el programa Amigas y Conocidas de TVE, donde presentaba su último single, Ni la hora, junto a Juan Magán, le preguntaron a la finalista del último Operación Triunfo: «Si Maluma te llama mañana, ¿le dices que no?». Su respuesta no pudo ser más tajante: «Sí». La cantante canaria lleva por bandera la lucha de las mujeres en sus letras, y así lo demostró en una entrevista donde no dudó en criticar las canciones del artista colombiano, pese a las puertas que pudiera abrirle una colaboración con él. La presentadora Inés Ballester hizo una comparación entre sus estilos, pero insistía en lo machista que era Maluma, ante lo que Ana Guerra respondía que si éste decidiera «caminar por otro sitio» y unirse al movimiento feminista, podría colaborar con él. Pero ante la insistencia, tuvo que ser más clara, y la respuesta fue un rotundo no. «Tengo principios por delante de cualquier cosa. Maluma es un grande de la música pero jamás voy a denigrar a una mujer ni voy a faltarle al respeto ni voy a hacer letras de ese estilo», decía.

De hecho, sus canciones están muy lejos del tono de Maluma, donde las mujeres son objetos. En sus dos éxitos, Ana Guerra ha reivindicado la libertad de la mujer. Lo hizo con Aitana en Lo Malo, y ahora con su último single, en el que habla de una chica completamente libre tras dejar a su pareja: «Hola, mira que bien me va sola. Nadie a mi me controla».

«tenemos que seguir luchando» / La cantante, de 24 años, no solo transmite este mensaje en sus letras, sino también a través de las redes sociales. Durante la entrevista también lamentó la polémica generada por su última foto en bañador en Instagram. «¿Sabéis lo que es triste?», preguntaba. «Que esa foto sea noticia, porque significa que tenemos que seguir con el cambio, luchando por el feminismo. Subo esa foto porque me flipa, me encanta, hay arte y trabajo de una persona. Y la subo porque me da la gana, y porque me siento cómoda con mi cuerpo».

Tras sus palabras sobre Maluma, las redes sociales reaccionaron rápidamente con un hashtag celebrando sus opiniones. A través de #AnaWarSíMeRepresenta, miles de jóvenes explicaron los motivos por los que apoyan estas declaraciones.