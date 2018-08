Angelina Jolie denuncia que Brad Pitt no paga la manutención de sus seis hijos

Las espadas siguen en alto. Dos años después de que la pareja formada por Brad Pitt y Angelina Jolie se rompiera, aun colea su disputa por la custodia compartida de sus seis hijos, en lo que va camino de ser uno de los divorcios más controvertidos de Hollywood. Lo último que ha trascendido es que Jolie ha presentado un escrito judicial en la Corte Superior de Los Ángeles en el que asegura que su exmarido no ha pagado la manutención de sus seis hijos desde la separación, además de pedir la disolución total del matrimonio para finales de este año.

Según 'The Wrap', dicho escrito menciona "acuerdos informales en torno al pago de los gastos de los niños", pero también explica que "Pitt no los ha llevado a cabo regularmente en más de un año y medio". Los documentos añaden que Jolie reclama "una orden retroactiva de manutención infantil". NBC News también indica que una de las abogadas de la actriz, Samantha Bleuy DeJean, asegura que "Brad Pitt no ha pagado una pensión alimenticia desde la separación".

Un portavoz de Jolie –en este caso todo el entorno habla o filtra mientras los interesados guardan silencio– ha revelado a 'People' que Angelina Jolie quiere pasar página cuanto antes. "El objetivo de los papeles es cerrar el matrimonio de manera que deje el camino libre hacia la siguiente etapa de sus vidas".

Brad Pitt y Angelina Jolie se conocieron en el 2005 durante el rodaje de la película 'Sr. y Sra. Smith', donde interpretaban a un matrimonio de asesinos a sueldo que son contratados para eliminarse mutuamente. La pareja contrajo matrimonio en el 2014 en un castillo en Francia y en septiembre del 2016 ella pidió la separación. La expareja tienen seis hijos, tres de ellos adoptados -Maddox, de 16 años, Pax, de 14, y Zahara, de 13- y tres biológicos: Shiloh, de 12, y los mellizos Vivienne y Knox, de 10.

Hasta la fecha, la actriz es quien tiene la custodia de todos los pequeños gracias a un acuerdo provisional con su exmarido. Sin embargo, un juez dictaminó que Brad Pitt puede pasar más tiempo con sus hijos con la intención de llevar una buena relación y superar la crisis de la separación. El problema se ha agrabado este verano cuando la actriz ha tenido que trasladarse a Londres para el rodaje de la segunda parte de 'Maléfica', la producción de Disney, y se ha llevado con ella a sus seis hijos.