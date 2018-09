Antonia Dell'Atte anuncia que demandará a sus compañeros de 'Masterchef Celebrity' por acoso

‘Masterchef Celebrity’ acaba de dar comienzo a su tercera edición y no ha tardado en aparecer su primera gran polémica, una sin precedentes en la historia del talent de La 1. Antonia Dell’Atte ha anunciado que demandará a sus compañeros de concurso por acoso, dejando ver que su relación ha sido de todo menos amistosa.

“Me estoy despertando ahora y está siendo un gran shock, un gran trauma”, asegura la italiana en declaraciones a la revista Lecturas, cuya portada protagoniza esta semana. "Me he tomado muy seriamente este programa. Lo he pasado muy mal. Me he dejado la piel", añade en la citada publicación.

Aunque en la presentación que tuvo lugar en el FesTVal se dio a entender que hubo algún que otro roce con Carmen Lomana, nada hacía presagiar que Dell’Atte fuese a ir más allá. Lo cierto es que, con sus declaraciones, la concursante ha conseguido que el foco esté centrado en ella para las próximas entregas del talent culinario.

Mario Vaquerizo, María Castro, Santiago Segura, Óscar Higares, Paula Prendes, Xuso Jones, Ona Carbonell, Iván Massagué, la mencionada Lomana, Jaime Nava, Dafne Fernández, Boris Izaguirre y Paz Vega concursaron con la ex modelo en ‘Masterchef Celebrity’, que dio comienzo el pasado domingo arrasando en audiencias: 24,7% y 2.944.000 espectadores.