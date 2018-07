Ariana Grande, sobre su último videoclip: "Tener coño es un privilegio"

La cantante estadounidense Ariana Grande ha vuelto a incendiar las redes. En esta ocasión se debe a que ha revelado por Twitter que "tener coño es un privilegio".

Las declaraciones de la intérprete de 'No tears left to cry' se producen solo días después de que su nuevo single, 'God is a woman', viera la luz con multitud de referencias a la Biblia, el techo de cristal u otros problemas que sufren las mujeres diariamente, como es el acoso con una escena dónde unos hombres empiezan a insultarla, llamándola "puta" y "zorra".

sex is empowering. it’s the source of all life. pussy is a privilege. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 11 de julio de 2018

El videoclip, que ya cuenta con más de 20 millones de reproducciones, resalta la idea de que la mujer es la autora de la creación. Por esa razón, el célebre fresco de Leonardo Da Vinci en la capilla Sixtina aparece con un Dios negro y femenino, la propia cantante californiana.

GUIÑO A MADONNA

El cortometraje también ha tenido artistas invitadas como es el caso de la Reina del Pop. Madonna también aparece en el vídeo, lo hace mientras recita el versículo Ezequiel 17:25, el mismo que declama Samuel L. Jackson en 'Pulp Fiction': "Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanas. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza sobre ti", canta la artista del famoso 'Like a Virgin'.

Todo esto acaba con una propuesta que, tal y como asegura Grande en sus redes sociales, quería empoderar a la mujer, ya que "el sexo es empoderamiento".

OTRO CANTO AL FEMINISMO

Durante lo que llevamos de año, el feminismo ha ganado presencia en la sociedad y esto se ha visto reflejado en diversos temas con la lucha de la mujer como tónica principal. Lejos quedan ya el 'Girls Just wanna have fun' de Cyndi Lauper. Este año en España se ha visto este grito de lucha con la voz de Rozalén y 'La puerta violeta' pero el que más altas cotas de popularidad ha alcanzado ha sido la ex ‘triunfito’, Miriam Rodríguez, que en su primer single tras la Academia asegura que es mujer y que “no pertenece a nadie”.