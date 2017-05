Así será la boda de Risto Mejide y Laura Escanes

A pocos días para que Risto Mejide y su novia, Laura Escanes,den el campanazo y se conviertan finalmente en marido y mujer, la pareja se encuentra ultimando los preparativos de última hora para que todo salga perfecto en su gran día, el sábado 20 de mayo.

Hace ya más de un año que el presentador televisivo se subió a un escenario para sorprender a su joven novia y pedirle matrimonio. Durante este tiempo, han demostrado el profundo amor que sienten el uno por el otro. Especialmente la joven de 21 años, que no ha cesado de compartir detalles de su enlace con sus seguidores a través de las redes sociales y en su canal de YouTube.

El hombre de mi vida. Y me da igual lo que nos digáis. Soy feliz. Somos felices. Y vamos a serlo #toelrrato 💙 En África y donde sea 🇿🇦🌴 Una publicación compartida de Laura Escanes (@lauraescanes) el 3 de Feb de 2017 a la(s) 11:49 PST

Una de las últimas revelaciones que ha hecho la bloguera ha sido cómo son las invitaciones de la boda, que ella misma ha diseñado: “Son muy simples, pero tienen ese punto romántico supercuidado. A mí me enamoraron desde el primer momento”, explica la 'influencer' en YouTube.

Las tarjetas están decoradas con flores naturales, sellos personalizados y lazos. Incluyen, además, información relevante como la dirección del lugar donde se celebrará el enlace y el número de cuenta para hacer llegar los regalos de los asistentes a la ceremonia.

"Están tan personalizadas que para mí es algo superromántico, tiene mucha magia. Todas las invitaciones tienen el #toelrrato, que obviamente no podía faltar”, añade en su perfil de Instagram, en el que promociona su último videoblog. "#toelrraton es una frase que empezamos a decir cuando empezamos a salir juntos. Siempre decíamos: 'Nos vamos a querer 'toelrato', juntos 'toelrato'. Es una frase que hemos hecho nuestra", ha explicado a '¡Hola!'.

Tenéis NUEVO VÍDEO EN EL CANAL 🌸🎥 sobre nuestras invitaciones de boda 💍👰🏼❤ #toelrrato ESPERO QUE OS GUSTEN MUCHÍSIMO 😍 LA CUENTA ATRÁS HA EMPEZADO 💃🏼💃🏼💃🏼💃🏼 💡Para los que preguntáis son de @ppstudiobcn Una publicación compartida de Laura Escanes (@lauraescanes) el 30 de Mar de 2017 a la(s) 10:14 PDT



RONDANDO LOS 500 INVITADOS



La Masía Mas Cabanyes es el lugar elegido por los novios para dar el gran paso. Se trata de un palacete renacentista construido en 1568, ubicado en Argentona (Barcelona) con frondosos jardines y con capacidad para albergar a más de 800 personas. De sobra, ya que la novia ha confirmado que serán algo menos de 500 invitados y habrá caras conocidas".

La pareja, que protagonizará el programa 'Planeta calleja', que emite esta noche Cuatro, descubrieron el pasado verano la finca, cuando acudieron a la boda de unos amigos, tal y como revela uno de los vídeos de la cuenta personal de la joven. "Es una masía preciosa y además es propiedad de unos amigos nuestros y, cuando fuimos a visitarla, ya no queríamos ver más", ha argumentado la novia a la citada revista a la que han vendido la exclusiva de la boda.

Desvelado el sitio, uno de los mayores secretos es el vestido de Escanes. La joven ha contado que llevará dos trajes, pero ha confirmado con emoción a través de su canal de YouTube que suvestido nupcial es un diseño de Rosa Clará. "Me hace mucha ilusión porque siempre quise que me vistiera ella", comenta, pero no adelanta nada más. "No quiero que Risto se entere", prosigue.

Escanes presentó también, no hace mucho, en su cuenta de Instagram a las que serán sus damas de honor. Se trata de sus cinco mejores amigas. Asimismo, Julio, el hijo de Mejide, que tiene 7 años, será el encargado de llevar las alianzas (hechas con oro fundido de sus familias), sin embargo, a escasos días de la boda, los novios aún no han decidido quiénes serán los padrinos. "Sé que un amigo de Risto es el encargado de entregarme el ramo y leerme el poema, pero estoy luchando para que mi hermano sea mi padrino", afirma la novia.

La luna de miel tendrá que esperar, pues, a menos de dos semanas de su boda, Mejide ha vuelto a la pequeña pantalla y ha estrenado en Tele 5 el programa de amor 'All you need is love... o no', que está previsto que se emita durante todo el verano.