Banksy, sobre una exposición de su obra: "¿Qué demonios es esto"?

Desde el pasado junio que en la Casa Central de los Artistas en Moscú hay una muestra sobre Banksy, a 20 euros la entrada. Lleva por título ‘Banksy, ¿genio o un vándalo? ¡Tú decides!’ y muestra un centenar de piezas relacionadas con el reconocido, que no conocido: su identidad es un secreto, artista callejero. La exposición se publicita como 'el acontecimiento artístico del año', y de todo esto Banksy no sabe nada ni parece gustarle lo más mínimo.

El grafitero ha colgado en su cuenta de Instagram una captura de pantalla en la que muestra la conversación con un amigo que le alerta de la exposición, su reacción es clara, afirma “no tener nada a ver” con el acontecimiento a la vez que reconoce que no está “en la mejor posición para quejarse”

La conversación empieza con la foto de una banderola de publicidad sobre la muestra. A lo que el artista responde: "¿Qué demonios es esto?”.

Cuando su contacto le confirma que se trata de una exposición en la que la entrada cuesta 20 libras (22 euros) Banksy apunta: “Desearía poder encontrar esto divertido. ¿Qué es lo opuesto a LOL?" al tiempo que pregunta su informador: "Sabes que no tiene nada que ver conmigo, ¿verdad?”. Yo no cobro a la gente para ver mi arte”. E ironiza reconociendo que no es la "persona más adecuada para quejarse de los que muestran fotos sin permiso”

Una publicación compartida por Banksy (@banksy) el 15 de Ago de 2018 a las 9:00 PDT

En un comunicado publicado en la cuenta de Instagram de la exposición, los organizadores aseguran no haber presentado nunca la cita como una muestra autorizada por el artista, y señalan que las piezas pertenecen a coleccionistas privados que “tienen el derecho de exponer las obras”.

Banksy es conocido por su arte urbano irónico, y algunas de sus obras se han subastado por sumas de vértigo.