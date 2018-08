El British Museum expone un Banksy que el artista coló como una obra de arte rupestre

No es la primera vez que una obra de Banksy llega a un museo, pero sí que es la primera que lo hace de esta manera. El British Museum ha decidido exponer una obra que el artista coló en una de sus paredes como una pintura rupestre.

En el 2005, el enigmático artista colgó en el conocido museo londinense una falsa obra prehistórica, a la que dotó de un número de identificación (también falso) y de una cartela explicativa. En la pintura se podía ver un animal cazado, y un hombre empujando un carrito de la compra, un detalle que ya hacía sospechar que la pintura no era muy antigua.

En la cartela que acompañaba a la obra se ofrecían también algunas pistas: se explicaba que era un ejemplo bien conservado de arte primitivo perteneciente a la era Post-Catatónica y que el artista responsable de la misma era conocido por el apodo de Banksymus Maximus, "aunque poco más se sabe de él".

La falsa pintura rupestre estuvo colgada en el British durante tres días, hasta que el museo fue avisado de la gamberrada a través de la propia web de Banksy.

Pues bien, ahora el British Museo ha decidido recuperar la obra para la exposición 'I Object', que realiza un repaso por la historia de la disidencia y la protesta alrededor del mundo, según ha explicado el propio museo a través de las redes sociales.

The hoax piece is going back on display – ‘officially’ this time – in our #IObject exhibition highlighting the history of dissent and protest around the world.



Listen to co-curator Ian Hislop talk about this piece today at 9.00 on @BBCRadio4: https://t.co/mraXbKapD4 pic.twitter.com/WrMxkypqkI