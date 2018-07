Carlos Saura: "El 80 % del cine que he hecho no lo harían los productores de ahora"

Tras su enorme aportación a la historia del cine en las últimas seis décadas, Carlos Saura ha sido homenajeado hoy por la Academia mediante un encuentro con los directores Arantxa Echevarría, Paula Ortiz, Gustavo Salmerón y Carla Simón.

"El 80 % del cine que he hecho no lo harían los productores de ahora, ha cambiado mucho todo. Antes, los productores arriesgaban más, pero esas personas ya no existen", ha afirmado el director de cine, fotógrafo, dibujante y escritor aragonés de 86 años durante el acto en la sede de la Academia.

El encuentro forma parte del programa "Maestros y promesas" y ha contado también con la presencia de artistas admiradores de su obra, como el actor Juan Diego y la guionista Julia Juaniz, además de la familia del homenajeado.

Tras la transmisión de un retrato fílmico sobre Saura firmado por Félix Viscarret, "Saura(s)", ha comenzado el encuentro en el que el cineasta ha sido preguntado sobre diferentes aspectos de su obra, sus influencias, su metodología de trabajo y la valoración actual de su películas.

El presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Mariano Barroso ha destacado que Saura es un "autor libre y radical", que vivió una época "retrógrada y oscura", un "gigante" cuya obra nació "desde la humildad, el silencio y la libertad".

"Somos el resultado de nuestra vida, lo que vives, lo que lees, lo que amas... Todos tenemos en la cabeza un cine: cierras los ojos y eres capaz de contar una historia", ha afirmado el director de títulos como "La caza", "La prima Angélica" y "Ay, Carmela", .

Entre sus numerosas influencias, ha explicado que siempre se ha preocupado "mucho" por los artistas que le "han marcado" en su vida, como Goya o san Juan de la Cruz, y él ha querido ofrecer una forma distinta de verlos, "como si fueran ensayos personales".

No obstante, "los tiempos han cambiado", y ahora "no existen productores que se arriesguen", solo "empresas que financian". Así ha señalado que el cine se ha "cerrado de tal manera" que es "muy difícil crear", por lo que siente nostalgia de aquella época.

Ha recordado la época de la posguerra en España, que se caracterizó por una "gran censura", pero en la que, aun así, pudo crear obras maestras, ya que, según Saura, se podían contar historias "dando rodeos", sin contarlo directamente, algo que le gustaba porque exigía "riqueza imaginativa".

"No creo en géneros, es una invención muy moderna. Yo he hecho mis tipos de películas: una con realidades concretas, otras imaginativas y creativas, y musicales", ha apuntado.

"Para este país y su cultura, eres un lujo, y el cine hubiera sido otra cosa si no hubieras hecho estas películas donde se muestra la historia de una España dura con cotas grandísimas", ha afirmado Juan Diego, situado entre el público, en una intervención llena de nostalgia y emoción.

Los jóvenes directores presentes apenas han participado en el encuentro, ya que han preferido escuchar al maestro antes que intervenir; sin embargo, han dejado clara su admiración a Saura.

Salmerón ha afirmado que "es como el Picasso de la cinematografía"; Echevarría le ha situado entre sus "tres directores favoritos"; y Ortiz ha confesado que le "fascina cómo mezcla el elemento narrativo con lo abstracto, algo inigualable".

"Ha hecho tantas películas emocionantes, tan diferentes entre sí, que todos nosotros hemos tenido nuestra particular película de Saura que nos encanta", ha afirmado el vicepresidente de la Academia de Cine, Fernando Portela, en nombre todos los asistentes.