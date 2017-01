Carme Chaparro se emociona en su despedida de Tele 5

Emocionada, casi sin poder aguantar el llanto, Carme Chaparro se ha despedido de los telespectadores de Tele 5 al acabar el noticiario que estaba presentando. "Me van a permitir hoy un adiós especial. Tras 20 años aquí, en Telecinco, dejo este plató, pero no me voy muy lejos, me quedo en la que es mi casa, en Mediaset. A partir del 9 de enero les espero en un lugar que también me hace muy feliz: 'Noticias Cuatro', de lunes a viernes, a las 2 de la tarde".

La periodista catalana ha dado las gracias a los televidentes ("ustedes dan sentido a nuestro trabajo"), a los que ha deseado con la voz entrecortada "la mejor de las entradas" para el 2017.