Carrie Fisher sufre un paro cardiaco durante un vuelo de Londres a Los Angeles

Carrie Fisher, la actriz que ha interpretado a la princesa Leia en la saga 'Star Wars', ha sido ingresada en estado crítico en un hospital de Los Ángeles tras sufrir un ataque cardiaco mientras volaba de Londres a la ciudad californiana.

Según el diario 'Los Angeles Times', la actriz, de 60 años, ha sido trasladada al hospital de la UCLA urgentemente por una ambulancia de los bomberos de Los Angeles desde el aeropuerto al que llegó tras un vuelo de 11 horas. Tras dos horas de incertidumbre, el hermano de Fisher ha declarado, según la agencia AP, que el estado de la actriz se ha "estabilizado" en el hospital.

United Airlines, que no menciona en su información el nombre del pasajero afectado, ha precisado en una nota que a la llegada del vuelo 935 de Londres los servicios médicos ya estaban esperando a Fisher, después de que el piloto avisara a la torre de control que enfermeras que formaban parte del pasaje estaban atendiendo a un pasajero inconsciente.

Según la web de cotilleos TMZ, tan sensacionalista como bien informada, pasajeros del vuelo han relatado que la actriz fue sometida masaje cardiaco al menos durante 15 minutos antes de ser evacuada.

El actor Mark Hamill, que ha interpretado en las películas de la saga galáctica a Luke Skywalker, hermano del personaje de Leia, ha sido de los primeros en mostrar su consternación en las redes sociales. "Como si el 2016 no pudiese ser aún peor. Todo mi amor para Carrie Fisher".

as if 2016 couldn't get any worse... sending all our love to @carrieffisher