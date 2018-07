Celia Villalobos se enfada en su visita a 'Liarla Pardo': "Va a hacer que me arrepienta de haber venido"

Celia Villalobos pisó ayer un plató de laSexta después de criticar duramente a la cadena de Atresmedia y acusarla de manipular en varias ocasiones. La del PP fue entrevistada por Cristina Pardo, con la que acabó teniendo una bronca discusión a causa, una vez más, de la corrupción de su partido.

La política defendió que si hubiese visto algo irregular en su partido "lo hubiese denunciado", un argumento que no convenció a la presentadora: “No conozco a nadie de ningún partido que conozca una práctica corrupta y diga que lo va a denunciar”.

"Usted dice unas cosas con una tranquilidad... ¿O sea que el Partido Popular es corrupto porque sabíamos lo que estaba pasando? Señora, va a hacer que me arrepienta de haber venido y mira que les ha costado", dijo Villalobos, molesta con Cristina Pardo. “Sí, porque a usted no le gusta laSexta…”, replicaba la presentadora.

Villalobos respondía enfadada: “No, no me gusta la manipulación. Las televisiones me gustan todas. La manipulación no me gusta de nadie. Repito, de nadie” y acusó a la periodista de querer “que hablemos solo de la corrupción del PP. Yo quiero hablar del PP de hoy y de la honestidad de mi partido, y usted de algo que pasó hace más de diez años”.

“Hace diez años no, porque una sentencia de la gürtel se llevó por delante a Rajoy”, intentaba zanjar la presentadora, pero la política volvía a al ataque: "No, la sentencia no se lo ha llevado. Rajoy se fue la manipulación de algunos medios, incluido este, y del PSOE que tenía muchas ganas de gobernar".