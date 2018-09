Cena con Corita, pop ups y estrenos Urban

La temporada de otoño viene con curvas en Zaragoza. Hay revoluciones de moda y citas para apuntar... Y para hacer un manual de uso y disfrute con ideas díscolas para comérselas y nombres propios que siempre regalan un titular. Corita Viamonte es un valor seguro. La Violetera del Cierzo acaba de inaugurar en el Café de Martino (que dirige Conchita de Castro, excapitana de las majorettes de Zaragoza, en pleno Tubo de la ciudad), «el único cenador privado-camerino» de España. Está decorado recordando algunos grandes momentos de la vida de la propia Corita. Y tiene mucho humor, risas y lentejuelas, claro. Hasta como mantel.

Ayer, ya hubo alguno que se pasó para allí. Solo hay que ver estas fotos. Y, de paso aprovechó para uno de los pop up que se estrenaba este año en la agenda solidaria. Believe in Art, el proyecto de Maria Luisa Grau y Bea Lucea para humanizar hospitales con intervenciones artísticas, abría en la calle Vírgenes (donde seguirán hoy toda la mañana, con venta, talleres y vermouth). A los que nadie verá por allí, casi seguro, es a los Urban VicArt (Víctor Plou y Arturo Borraz). Porque preparan una gorda para dentro de diez días. Inauguran su propio espacio en Zurita con su firma. Y quizás hasta planeen ir más allá del universo de los bolsos y los complementos. El 27 se desvela el misterio.