Críticas a 'Masterchef junior' por obligar a los niños a matar una anguila

TVE-1 emitió este miércoles el segundo programa de la quinta temporada de 'Masterchef junior', en el que una de las pruebas consistía en que los niños cocinaran platos inspirados en otras épocas históricas.

Sin embargo, este reto generó muchas críticas por parte de la audiencia, que cuestionó si era realmente necesario que los pequeños tuvieran que despellejar y descuartizar un conejo, desplumar una codorniz o matar a una anguila viva para hacer sus platos.

De hecho, Juan Antonio, el joven participante que tuvo que descabezar a la anguila, fue el que peor lo pasó, aunque TVE-1 haya titulado el vídeo de ese momento "La divertida batalla de Juan Antonio contra la anguila".

El mal trago de Juan Antonio

El pequeño no paró de gritar "¡Dios, se ha movido!", "Yo no la mato, que se mueve!", mientras otras de sus compañeras de concurso también mostraban su cara de disgusto, hasta que Samantha Vallejo-Nágera le indicó qué era lo que tenía que hacer: "Ponla encima de la tabla y la cortas, como un chef", le comentó la jurado al pequeño que, finalmente, siguió sus instrucciones no sin mostrar el mal rato que estaba pasando.

Mientras, Jordi Cruz se acercó al concursante con Jorge, el ganador de la última edición de 'Masterchef', para justificar la prueba: "Aquí tenemos producto fresquísimo, se tiene que mover", afirmó el chef.

Sin embargo, el pequeño fue tajante en su reflexión final: "Yo creo que en la pescadería te la dan muerta".

Yo creo que en ningun programa de masterchef de adultos les he visto dedpellejar un conejo con su pelo y todo ni desplumar un ave como si la acabaran de traer del campo osea vamos a ver que son niñoos#MCJunior — #MissYou (@_louisbae) 27 de diciembre de 2017

Despellejar conejo, desplumar ave, descuartizar pollo y matar anguila. Parte de la cocina, sí; pero totalmente innecesario en la edición de #MCJunior. Espero que al acabar el programa no se llevasen a los niños a torear... — The walking man (@MaestroBetico) 27 de diciembre de 2017