Cynthia Nixon presenta su candidatura a gobernadora de Nueva York

La actriz Cynthia Nixon, famosa por la serie Sexo en Nueva York, pasará de la actuación y el activismo al campo de la política en Nueva York para retar al gobernador Andrew Cuomo, que busca su tercer mandato, en las primarias del partido demócrata el próximo septiembre.

"Amo Nueva York y hoy estoy anunciando mi candidatura para gobernadora", fue así, con este mensaje a través de Twitter, como la actriz informó a los neoyorquinos su esperado anuncio, que por meses fue especulado en los medios.

El anuncio está acompañado por un vídeo de dos minutos en que aparece en su hogar acompañada de su esposa, Christine Marinoni, y su hijo, al que lleva a la escuela, y luego lo presenta caminando por las calles de la ciudad.

I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD