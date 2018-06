Detienen en Los Ángeles al actor Vince Vaughn

El actor estadounidense Vince Vaughn ('Swingers', El mundo perdido: Jurassic Park', 'Starsky&Hutch', 'True Detective'...) ha sido arrestado en Hermosa Beach (California) en la madrugada del sábado al domingo, 10 de junio, según ha confirmado el Departamento de Policía de Manhattan Beach, e informa la web de la publicación especializada 'The Hollywood Reporter'.

Tal como explica esta revista, Vaughn fue detenido en un puesto de control cuando conducía un vehículo acompañado de otra persona, y fue arrestado por resistencia a la autoridad. Su acompañante también fue arrestado por "intoxicación pública". Horas más tarde ambos abandonaron las dependencias policiales.

No es la primera vez que Vaugh tiene problemas con las fuerzas del orden. Así, 'The Hollywood Reporter' recuerda que en el 2001 fue arrestado en Carolina del Norte por participar en una pelea en un bar, una trifulca en la que estuvo implicado el también actor Steve Buscemi, quien fue apuñalado. Pese a ser arrestado, Vaughn no tuvo que ir a juicio, ya que se retiraron los cargos contra él.

Nacido en Mineápolies en 1970, Vaughn estuvo el pasado mes de octubre en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges, certamen en el que presentó la película 'Brawl in cell block 99', un 'thriller' carcelario dirigido por S. Craig Zahler, en el que el actor encarna a un exboxeador que lidera un motín en una prisión en la que cumple condena.