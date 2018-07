Día internacional del 'emoji': ¿Qué revela sobre ti cómo los usas?

Los famosos 'emojis' también tienen su día mundial, concretamente, el 17 de julio, fecha que aparece en el emoticono que Apple diseñó para su aplicación de calendario. Además, este 2018, los populares emoticonos cumplen 10 años desde que la compañía de la manzana lanzase su primer paquete de símbolos, que rápidamente se popularizó en occidente.

#DatoCurioso ¿Sabes por qué se celebra hoy, 17 de julio, el #DíaMundialDelEmoji ? Porque es la fecha que figura en el emoji calendario para los dispositivos iOS y Android. ¡Larga vida a los emojis! 🙌🏼#tecnologia #WorldEmojiDay pic.twitter.com/OZh7VZnY8W — Wrike en español (@Wrike_ES) 17 de julio de 2018

Comunicación no verbal

Un estudio publicado por un equipo de psicólogos de la Universidad de Edge Hill de Reino Unido revela que los emojis permiten la comunicación no verbal, como los gestos y las expresiones faciales, en el mundo digital de hoy.

En el mundo real, el uso de gestos y expresiones manuales desempeña un papel vital en la comunicación. Principalmente, ayuda a comprender el significado además de proporcionar, de forma sutil, pistas sobre la otra persona, como qué tan empático o accesible es. Cuando la conversación se produce a través de un chat y no hay contacto visual con la otra persona, un emoji es una opción efectiva. "Es cómo expresas emocionalmente", dice una de las investigadoras, Linda Kaye. Y su elección de emoji puede alterar dramáticamente el significado de la oración en la que está incluido y cómo se debe responder a esta.

Los que utilizan 'emojis', los más agradables

En un estudio de 2016, realizado también por Linda Kaye, se identificaron algunos rasgos de personalidad relacionados con el uso de emojis por parte de las personas.

Uno de los principales hallazgos de este estudio es que las personas que utilizan más 'emojis' suelen ser más agradables. Esto se debe a que una mayor utilización de estos emoticonos se traduce en una mayor facilidad para utilizar expresiones faciales (como una sonrisa) o una entonación variable cuando la conversación se produce cara a cara.

El estudio también revela que las personas que utilizan más emoticonos son más receptivas y más empáticas, lo que las hace más accesibles. "Esto se refiere a cómo nos entendemos unos a otros y cómo es probable que interactuemos con otras personas", dice Kaye. Por ejemplo, las personas que son más conscientes de cómo se relacionan con los demás tienen menos probabilidades de usar 'emojis' tristes.

Comunicación del futuro

Estos descubrimientos se aplican a las redes sociales, pero no a los correos electrónicos, ya que se consideran más profesionales. Sin embargo, Vyvyan Evans, el autor de 'The Emoji Code' (el código 'emoji'), cree que aceptar 'emojis' es la única opción si la gente quiere interactuar productivamente en el futuro. "Alguien que no los usa no es un comunicador eficaz" ,señala Evans.

También destaca una encuesta que realizó la web de citas 'Match.com', donde los resultados muestran un mayor éxito en encontrar una coincidencia entre las personas que usan 'emojis' de forma más regular en sus mensajes en línea. La misma encuesta también reveló que aquellos que utilizan más emoticonos son más propensos a querer casarse.

De la pequeña a la gran pantalla

Durante estos diez años, los emoticonos han adquirido una gran popularidad. Además de formar parte del lenguaje escrito en aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Facebook Messenger, los 'emojis' han logrado alcanzar hasta el cine con 'The emoji movie'.