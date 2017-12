Las estrellas de Hollywood se vuelcan con un niño que sufrió 'bullying'

La lacra del acoso escolar ha vuelto a emerger como tema de actualidad a raíz de un vídeo difundido recientemente en las redes sociales y que se ha hecho viral en pocas horas. Su protagonista, Keaton Jones, cuenta entre lágrimas a su madre las experiencias de bullying, burlas e insultos que sufre a diario en su escuela de Tennessee, en Estados Unidos.

DURO TESTIMONIO

Kimberly Jones, la madre del chico, decidió subir el viernes un post a Facebook en el que afirmaba que había tenido que ir a recoger a su hijo al colegio porque "tenía demasiado miedo para comer allí". En el vídeo, Keaton relata visiblemente afectado que sus compañeros le llaman "feo", se ríen de su nariz y le acosan con un continuo y dañino "no tienes amigos". No solo eso, el joven explica cómo durante el almuerzo los acosadores se habían dedicado a derramarle la leche, bajarle los pantalones delante de todos o meterle jamón por la ropa, lo que finalmente ha provocado que Keaton llamara a su madre para evitarse el mal trago.

This is Keaton Jones, he lives in Knoxville and he has a little something to say about bullying. pic.twitter.com/coyQxFp33V

"Solo por curiosidad, ¿por qué hacen bullying? ¿Cuál es su objetivo? ¿Por qué disfrutan siendo mezquinos con gente inocente? No está bien [...] La gente diferente no necesita ser criticada por ello, no es su culpa", reflexiona Keaton en un soliloquio que ha tenido más de 22 millones de visualizaciones hasta el momento.

OLA DE REACCIONES

Las reacciones en las redes por esta traumática experiencia no se han hecho esperar. Cantantes como Katy Perry o actores como Chris Evans (Capitán América, en la franquícia cinematográfica de Marvel) son algunas de las estrellas y personalidades de Hollywood que han mostrado su apoyo a Keaton. "Sé fuerte, Keaton. No dejes que te hundan [...] ¿Os gustaría a ti y a tu madre venir a la premiere de Los Vengadores en Los Ángeles el año que viene?", ha publicado Evans en un tuit que ha alcanzado los 200.000 RT y casi 650.000 likes.

Stay strong, Keaton. Don’t let them make you turn cold. I promise it gets better. While those punks at your school are deciding what kind of people they want to be in this world, how would you and your mom like to come to the Avengers premiere in LA next year? https://t.co/s1QwCQ3toi