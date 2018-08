Los fans convierten la web de Avicii en un emotivo memorial

Dicen que la tragedia es una terrible pregunta sin respuesta. Han pasado cuatro meses desde que el dj sueco Tim Bergling, más conocido como Avicii, se suicidara a los 28 años dejando conmocionado al mundo entero. Fue el pasado 20 de abril, y todavía son muchas las incógnitas que plantea su muerte, por lo que millones de fans se han estado desahogando durante todo este tiempo enviando e-mails y cartas a los familiares del músico. Después de recibir miles de misivas, la familia de Avicii ha decidido compartir públicamente los escritos en la página web del artista (avicii.com), que ha sido reconvertida en un espectacular memorial digital que rinde tributo a una de las mayores estrellas de la música electrónica.

"Tim Bergling creó música que unió a la gente de todo el mundo con recuerdos eternos. Creamos este espacio para que podáis compartir vuestras historias con nosotros y que el mundo sepa lo que Avicii significa para vosotros. Su música y recuerdos son para siempre", explica la familia en la página web, que ha sido transformada en un espacio de código abierto donde los fans pueden compartir mensajes e imágenes relacionadas con el artista, con el objetivo de tenerlo siempre presente.

Imágenes compartidas por los fans de Avicii en homenaje al artista / (AVICII.COM)

Los textos que se recogen en la página web han estado escritos por fans de múltiples rincones del mundo: Ucrania, Dinamarca, Madagascar, Bélgica, España, Alemania, Italia, Reino Unido, Colombia... A continuación, adjuntamos varios de ellos.

Mensaje publicado en el memorial digital en honor al artista Avicii / MIGUEL SÁNCHEZ (AVICII.COM)

1 - "Serás siempre inmortal"

"Serás siempre inmortal gracias a tu música, aunque preferiríamos que siguieses con nosotros, deleitándonos con más música de la que solo tú podías crear. Parece mentira que ya no volvamos a poder verte (aunque fuese a través de las redes sociales) ni disfrutar de nuevos hits, pero aun así no te olvidaremos, por ser uno de los mejores músicos de nuestra era y por todas las causas sociales que apoyaste. Siempre en nuestros corazones Tim Bergling, Avicii. Te extrañaremos"

2- "Espero que estés mejor allí arriba"

Mensaje publicado en el memorial digital en honor al artista Avicii / LUCA (AVICII.COM)

"Querido Tim, espero que este mensaje te llegue a pesar de que ahora está en un lugar mejor. Hiciste música como ningún otro artista, eras diferente. Tu música me sirve tanto para los malos como los buenos días. The nights es una de mis canciones preferidas. Unas semanas antes de que un amigo y yo nos enteráramos que habías fallecido, habíamos descubierto que compartíamos el amor por tus canciones. Desde ese día estoy triste aunque soy una persona feliz y optimista. Espero que estés mejor allí arriba".

3- "Tú fuiste el que me salvó de una larga pendiente"

Mensaje publicado en el memorial digital en honor al artista Avicii / BERRY (AVICII.COM)

"Cuando conocí a Avicci, no estaba en mi mejor momento. Acababa de perder a mi padre y todo me iba muy mal. Pero cuando escuché por primera vez: Wake me up, sonreí de nuevo y tomé coraje para salir de mi habitación. Luego conocí a la persona que ha compartido mi vida durante seis años. Avicii siempre será el que me salvó de una larga pendiente, con su música llena de alegría y ganas de bailar!"

4- "Tuve la sensación de que estabas allí conmigo"

Mensaje publicado en el memorial digital en honor al artista Avicii / MELISSA (AVICII.COM)

"Querido Tim, todavía me gusta escuchar tu música. No te conocí en persona, pero hace algún tiempo tuve una experiencia extraña. Una canción tuya sonó de fondo en una barbacoa. Era una agradable tarde de verano y de repente soplaba el viento! De alguna manera tuve la sensación de que estabas allí. Una lagrima corrió por mi mejilla y se me puso la piel de gallina. A la familia y amigos de Tim, os deseo lo mejor".

5- "Espero que tu música esté sonando en el cielo"

Mensaje publicado en el memorial digital en honor al artista Avicii / VITO (AVICII.COM)

"Eres una de las personas más hermosas que he conocido Espero que en el cielo tu música esté resonando. Nos vemos allí Te quiero".