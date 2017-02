Fernando Tejero 'se vende' desnudo en Instagram

El actor Fernando Tejero, intérprete en varias series españolas como 'La que se avecina' o 'Aquí no hay quien viva', ha vuelto a protagonizar un desnudo en las redes sociales. Ha ocurrido este martes, día de San Valentín, con una imagen que ha alcanzado más de 8 mil 'me gusta'. El actor sale en la playa de espaldas y sin nada de ropa. La foto también incluye una bonita frase romántica: "Arena lleva la playa, yo tu querer no lo olvido por donde quiera que vaya."

Tejero rompió con su expareja, el cantante Pascual Cantero (conocido como 'Muerdo'), el pasado 31 de enero, pero ha celebrado el día de los enamorados de una manera original: dándose un baño en el mar y enseñando al mundo su trabajado físico, que ha recibido halagos de todo tipo en la plataforma.

No es la primera vez que el actor se muestra sin absolutamente nada en las redes. En abril del año pasado, Fernando Tejero prometió que si la serie 'La que se avecina' -en la que interpreta a Fermín Trujillo- llegaba al 26% de 'share', publicaría una foto suya sin ropa. Ese porcentaje se superó de sobra, con una cuota de pantalla del 27%, y el actor cumplió con lo prometido.