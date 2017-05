Frank Cuesta responde a las críticas por denunciar la muerte de un niño en Venezuela

El televisivo Frank Cuesta vuelve a las redes sociales con una denuncia: la muerte de un niño venezolano de 9 años por culpa -dice- de "no poder recibir un tratamiento contra el cáncer".

Pero unas horas después, el presentador de Dmax ha colgado un vídeo en el que responde a las críticas que ha recibido por esta denuncia:

Cuesta asegura que "nunca entra en política" y que, en realidad, le "importa una mierda quién esté en el poder donde sea". Cuesta se queja de las críticas que ha recibido por hablar "de un tema muy concreto".

El presentador asegura que no es cuestión de política, "es de humanidad". "El niño se ha muerto por falta de medicinas, no por falta de doctores ni de hospitales. Esto no es una crítica contra [Nicolás] Maduro, ni contra la oposición. Ojalá el pueblo venezolano pueda vivir de nuevo, porque los niños y la gente no tienen medicinas. No hablo de Podemos, ni del PP, he hablado de una situación que se vive en Venezuela", asegura en un vídeo colgado en Youtube.

"Si esto [las críticas que ha recibido] es un problema de la gente de Podemos, yo le pido al señor Iglesias que empiece a controlar a estos tontos o que les compre libros", asegura. Y por si acaso, también carga contra los populares: "Y si es del PP, en vez de gastarse el dinero en Suiza o en fiestas, mejor en la educación".

El presentador aprovecha para pedir al partido del Gobierno español "que invierta en educación", y así evitar las críticas que ha recibido en las redes sociales.