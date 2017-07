La gala de 'Supervivientes' corona a José Luis como ganador

José Luis Losa ha sido el ganador de 'Supervivientes' al haberse impuesto en la votación final del famoso 'reality' de Tele 5 a Alba Carrillo por un 60,9% de los votos frente al 39,1%. El televoto ha querido premiar así al concusante más trabajador y aventurero del programa, que ha acabado doblegando a la modelo conocida por haber estado casada con el tenista Feliciano López durante un año. Losa, que fue ya finalista del 'Masterchef 4' de TVE, se ha embolsado los 200.000 euros de premio en una gala placentera que ha discurrido sin incidentes. Laura Matamoros ha sido la tercera en discordia, por delante de un Iván que cayó a las primeras de cambio.

La décima edición del concurso de 'robinsones' (desde su vuelta a Tele 5 en el 2006), que Jorge Javier Vázquez se ha obstinado en calificar de "épica" y "apotésica" durante la gala, ha sido una de las más vistas de la historia del formato, incluyendo sus cuatro temporadas en Antena 3 bajo otras denominaciones. A falta de los datos de la finalísima, las galas de los jueves del popular 'reality' han arrojado una cuota media del 25,8%, con 2,86 millones de espectadores, lo que la sitúa en el quinto lugar del escalafón. El morbo de ver a la hija cuasidesconocida de Rocío Jurado y Ortega Cano (Gloria Camila), a la esposa 'repudiada' del tenista Feliciano López (Alba Carrillo), a la hija rebelde y respondona de Kiko Matamoros (Laura) y al novio chistoso de María Teresa Campos (Bigote Arrocet) ha encontrado reflejo en los audímetros. Atrás quedan las imborrables estampas que nos ha dejado la 'batalla de Cayos Cochinos', donde ha habido fuego cruzado para dar y tomar. Gloria Camila tuvo que oír de labios de Alba Carrillo insinuaciones delictivas sobre su querido padre ("el mío no ha matado a nadie"), pero la modelo también sufrió lo suyo cuando le recordaron cómo había vendido el relato de sus intimidades amorosas con su exmarido tenista. Menos mal que los 26.000 euros semanales (conjuntamente con su madre) que ha cobrado por su estancia en la isla le servirán de consuelo.

Laura Matamoros / MEDIASET

ATERRIZAJE EN HELICÓPTERO

A las 22.49 horas aterrizaba en la sede de Mediaset el helicóptero que transportaba a los cuatro supervivientes finalistas. Nada más ser recibidos por la presentadora Lara Alvarez, y sin tiempo para reponerse del mareo, llegó el primer veredicto del noche con la expulsión de Iván González, que estaba nominado junto con Laura Matamoros. El joven 'tronista' de 'Mujeres y hombres.... y viceversa' se lo tomó con mucha deportividad y felicitó sin acritud a sus tres rivales. Luego llegó la corta entrevista a Kiko, el novio de Gloria Camila, quien tuvo que soportar el chorreo de Jorge Javier sobre lo "anticuado" que es su modelo de relación con la hija de Ortega Cano. Pero antes de despedirse, se quedó a gusto acusando a la madre de Alba Carrillo, Lucía Pariente, de haberle facilitado muchísima información del exterior durante su conflictiva convivencia en la isla. Con la intención de desestabilizarle, claro.

Tras ser derrotada por Laura en la prueba de la escalera rompecabezas, Alba se echó a llorar cuando Jorge Javier le dijo que podía ver a una persona muy querida ("No es Feliciano", le advirtió con sorna) en la intimidad de una habitación. Por supuesto que esa sorpresa era su hijo Lucas. La hija de Kiko Matamoros perdió en la prueba de apnea con José Luis, que pasó directamente a la votación final. Las dos finalistas, que han acabado siendo muy amigas después de haber sido enemigas 'irreconciliables', tuvieron que someterse entonces al escrutinio del voto popular, en un duelo fratricida que acabó decantándose sorprendentemente por la modelo (un 52,6% frente al 47,4%). Lo curioso es que, a 15 minutos de cerrar el televoto, había un empate técnico entre las dos damiselas del programa. Al final, la suerte sonrió a Alba 'Fénix' Carrillo, resurgida de sus cenizas tras estar a punto de abandonar el 'reality' junto con su madre por sus trifulcas con los compañeros. La Matamoros se abrazó a ella como si no hubiese perdido la pelea: "Alba es lo mejor de lo mejor", dijo.



Iván González / MEDIASET



Antes de llevarse el chasco al conocer el resultado del televoto, Laura tuvo ocasión de encontrarse con su madre (hermana de la exmodelo Mar Flores), a la que sí se pudo ver achuchando y comiéndose a besos a su retoño. Eso sí, solo se la vio de espaldas y de perfil por su miedo a encarar de frente las cámaras. Y es que la mujer no salía en la televisión desde sus tiempos de azafata en el legendario 'Un, dos, tres... responda otra vez'. Pero su hija sí que dio la cara al hablar con el presentador. "La cabeza es lo más traicionero de la isla: he de reconocer que al principio del concurso pensé en abandonar", confesó.



Alba Carrillo / MEDIASET

UNA MADRE PROBLEMÁTICA

Minutos antes de conocerse el fallo definitivo del 'reality', Jorge Javier dictó su propia sentencia: "Después de esta edición, Alba Carrillo ya no es la 'ex' de Feliciano, sino que Feliciano es el 'ex' de Alba". En esa misma línea de lisonjas y consejos, le espetó a la modelo que debería revisar la relación con su madre. "Eso puede ser verdad", admitió la joven ante la cara de estupefacción de su progenitora, que volvió a poner cara de póquer cuando su hija la incluyó, con sorna, entre sus "fobias" en Cayos Cochinos. Los dos finalistas coincidieron en señalar a Leticia Sabater como la concursante que peor les había caído. "Me quedé con ganas de tener sexo en la isla, pero no se ha dado", bromeó Alba. También se quedó con ganas de tener el maletín con los 200.000 euros que al final se llevó el mejor 'superviviente' de la isla.