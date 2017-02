¿Hubo tongo en la elección del candidato a Eurovisión?

Hacía días que se especulaba con que Manel Navarro sería el candidato elegido para ir a Eurovisión, como así ha sido finalmente. La gala de este sábado, con empate final entre el cantante catalán y la artista madrileña Mirela, y la polémica decisión de los jueces, dos de los tres decantados por el primero, abrió el fuego en las redes, donde «tongo» fue la palabra más suave.

Un inapropiado corte de mangas del joven y una agresión a uno de los jueces completan un panorama turbio, que puede tener algún tipo de explicación este lunes, en la rueda de prensa prevista por TVE para presentar al elegido para el certamen, el próximo mes de mayo en Kiev.



En sus primeras declaraciones tras Objetivo Eurovisión, un disgustado Navarro indicó: «Ha sido un momento un poco desagradable. Estoy triste por los compañeros que, seguro, tendrán una carrera larga y próspera. Estoy preparado para toda la pasión que reparte Eurovisión».

La mayor parte de los eurofans que circulaban por Twitter se despachaban a gusto con el chico. Las etiquetas #ObjetivoEurovision #MirelaAEurovision #ManelNoNosRepresenta fueron temas candentes de la madrugada del domingo.

DISGUSTO DE MIRELA





El disgusto mayor se lo llevó Mirela, favorita del público y perjudicada por el cambio de normativa del concurso, que otorgaba la facultad decisiva final al jurado. La artista lleva desde el 2004 intentándolo, primero para la versión juvenil del festival y desde el 2007 en la versión adulta, donde quedó de nuevo segunda. En el 2008 la apartó Rodolfo Chikilicuatre, y en el 2009, Soraya Arnelas.

Aunque el voto de calidad lo tuvo que ejercer la única mujer del jurado, Virginia Díaz, presentadora de Cachitos de hierro y cromo y subdirectora de Los conciertos y presentadora de 180 grados, ambos de Radio 3, las sospechas de las redes recayeron en Xavi Martínez, locutor de Los 40, que días atrás había mostrado su apoyo público en Twitter a Navarro.





En concreto, las redes mostraron un mensaje de enero en el que Martínez decía «vamos a hacer que sea un himno», a lo que el cantante respondía: «Muchas gracias, brother. Espero que seas mi talismán. Abrazo». En otro tuit del 11 de enero, ambos aparecían en la imagen de la derecha, con la frase: "Ser parte del nacimiento de una estrella es bonito. Viva el talento y la música en directo. Desde el principio disfrutándote @ManelNMusic"

LA JURADO VIRGINIA DÍAZ

Virginia Díaz, la miembro del jurado que otorgó su voto decisivo al cantante, lamentó el domingo la reacción de los partidarios de la otra finalista presentes en la gala y aseguró que el procedimiento fue justo: «De tongo, nada», afirmó a Efe.

Y añadió: «Nunca he vivido una situación semejante en el mundo de la música». Señaló, además, que un miembro del público se levantó y pegó a su compañero, Xavi Martínez. «No se puede consentir» la actitud y los «insultos» que profirieron esos seguidores. También aseguró que se le han quitado las ganas de volver a formar parte del jurado de la fase nacional de Eurovisión, en el que participaba por primera vez.

CONTRATO CON SONY MUSIC



El joven, primer catalán en ser elegido candidato a Eurovisión desde la época de Chikilicuatre, firmó contrato hace un año con la multinacional Sony Music y la compañía decidió proponerle que se presentara a Eurovisión con Do it for your lover, una pieza originalmente en inglés que pasó el corte de aspirantes.

Eso sí, RTVE pidió a Navarro que introdujera en la letra de la canción algunas partes en castellano, cosa que el artista de Sabadell aceptó. «No me parece mal cantar la canción con partes en español, porque también las he compuesto yo y tanto una como otra las siento mías y las voy a defender igual», según precisó en una reciente entrevista con la agencia Efe.

Sea como sea, el ruido en las redes llegó hasta el programa 'Equipo de investigación', de La Sexta, que no dudó en escribir este mensaje en clave de ironía: "#Equipers, ya mismo nos ponemos manos a la obra para investigar a fondo lo que ha sucedido en #ObjetivoEurovision! #lamafiadeurovisión". Humor, que no falte.