Intenta robar en un 'escape room' y acaba encerrado

Cuando Ryew Wardlaw, de 40 años, entró en un establecimiento de Vancouver para llevarse la recaudación no tenía previsto llamar a la policía para poder salir de allí. Sin embargo, explica ‘The Washington Post’, que el ladrón tuvo serios problemas para abandonar el lugar del delito: había intentado robar en un ‘escape room’ y no encontraba la salida.

Wardlaw entró por error en una de las tres habitaciones de NW Escape Experience, un negocio situado en Vancouver, Washington, a pocos kilómetros de Portland. Para mayor desgracia del ladrón, acabó encerrada en la más terrorífica, bautizada como ‘The Kill Room’ e inspirada en un asesino, Ronnie Earl Watts, más conocido como Ronnie ‘el destripador de Vantucky’. “Si no sabes dónde te estás metiendo, esta habitación es realmente aterradora”, explicó el copropietario, Rob Bertrand, de 40 años, en referencia a la decoración. Y es que una mesa para realizar autopsias y un cuerpo sin vida –de mentira, obviamente, pero muy real- presiden el centro de la estancia.

Los que entran en esta habitación, en grupos de entre 4 y 10 personas, tienen 60 minutos para resolver los diferentes enigmas y rompecabezas. Wardlaw iba solo y los nervios, o quizá la espeluznante ambientación, le jugaron una mala pasada. Tuvo que llamar a la policía hasta en cuatro ocasiones para recibir ayuda. Las surrealistas llamadas del caco la madrugada del 8 de julio, que intentó sin éxito hacer creer a los agentes que se había quedado encerrado en su propia casa, ya circulan por internet:

