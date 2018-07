Javier Cárdenas se despide de 'Hora Punta'

Dos años después de su estreno, 'Hora Punta' puso fin el miércoles 3 de julio a su andadura en el access prime time de La 1. El programa, tal y como lo hemos conocido hasta ahora, no regresará en septiembre, pero sí lo hará de forma semanal y en late night. A pesar de todo, Javier Cárdenas quiso dirigirse a la audiencia para despedirse con unas emotivas palabras del polémico formato.

Visiblemente emocionado, el locutor radiofónico estuvo acompañado por Alejandra Castelló mientras lanzaba un último mensaje a cámara con recuerdo a José María Íñigo, colaborador del espacio: "Le seguimos echando mucho de menos, no se imaginan cuánto. Nos decía que en la tele cuando estás llegando ya te estás yendo".

"Yo que llegué a los 19 años a este medio en el que nunca creí que perduraría, pues imagínense. Esta última etapa, dos años con ustedes... No me puedo sentir más afortunado", añadía Cárdenas antes de comunicarles a los espectadores que el programa no regresaría en el nuevo curso con su formato habitual.

"Hacemos radio cada mañana, al final es una cuestión de energía y de dedicarte en cuerpo y alma", aseguró. "Hemos intentado hacerles vivir historias únicas, nos hemos quedado con la boca abierta y con eso nos quedamos", finalizó el presentador, que dio también las gracias al público que ha sido fiel al programa cada noche.