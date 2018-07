Un joven asturiano se tatúa la cara de Mariano Rajoy en el brazo

Es un ídolo de masas". Así explica René Naredo su decisión de tatuarse la cara de Mariano Rajoy en el brazo.

Este joven asturiano aprovechó el Festival Metrópoli de Gijón para exponerse durante cinco horas a un trabajo en el antebrazo que le recordará toda la vida al expresidente del Gobierno.

La sorprendente decisión no ha sido tan polémica en su entorno, donde asegura que nadie se ha extrañado por ello. Ni siquiera su madre: "Dijo que mientras no me tatuase al rey, que hiciese lo que me diese la gana", reconoce en El Correo.

En el vídeo publicado por Metrópoli TV, la cadena oficial del festival, bromean con ser Trending Topic por este motivo, y explican el tatuaje de René. "Es Rajoy merendando. Vamos a decirlo así".

Parece que la moda este año es tatuarse la cara de algún dirigente político. Ya lo hizo un joven catalán que el pasado mes de febrero no dudó en tatuarse la cara de Carles Puigdemont en el trasero.

"Se trata de una broma entre colegas, me hace gracia. Es un tipo que le ha tomado el pelo a todo el mundo y eso para mí lo convierte en un héroe".