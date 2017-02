Kate Moss, espléndida a los 43

Kate Moss reivindica su corona de musa de la moda con un golpe de tacón de aguja y con un posado de infarto para 'W Magazine', en el aparece desnuda y espléndida a sus 43 años. La revista ha llevado a su portada del mes de febrero a cinco poderosas mujeres: la cantante Jennifer Lopez, la diseñadora Donatella Versace, las actrices Jessica Chastain y Taraji P. Henson y la 'top' Kate Moss. Todas van vestidas de negro sobre un fondo blanco, en una composición obra de los fotógrafos Mert Alas y Marcus Piggot.

Pero, aunque en el interior de la revista todas tienen su retrato correspondiente, lo que más ha llamado la atención en las redes es el reportaje y la foto del desnudo de la maniquí británica, icono rebelde y fashion de los 90 que aún sigue en plena forma. La imagen de Moss desnuda, con la barbilla levantada, orgullosa, y tan solo con una chaqueta de lentejuelas doradas de Gucci resbalando por sus brazos, ha sido muy aplaudida y comentada este viernes. Además de exaltar su belleza incombustible, los hay también que sostienen que sus pechos se ven más grandes comparados con otros reportajes anteriores.



MUY CÓMODA Y RELAJADA



"Desde mis inicios los fotógrafos siempre me han hecho quitar la ropa aunque no me gustase del todo mi cuerpo. Solo tenía que sentirme cómoda con estar desnuda", explica. Y en la sesión para 'W Magazine' se nota que estuvo muy cómoda y relajada. "Quiero complacer a la persona que hay detrás de la cámara", relata en el reportaje.

Rg @mertalas Kate by #mertandmarcus for @wmag Styled by @edward_enninful Art direction @marcascoli Una foto publicada por Kate Moss Agency (@katemossagency) el 2 de Feb de 2017 a la(s) 7:47 PST

La revista ha compartido en su perfil de Instagram varias fotos de las otras mujeres que pisan fuerte: se puede ver a Donatella Versace con un vestido de su firma; a Jessica Chastain, con uno de Alexander McQueen, y a Taraji P. Henson, con un Lanvin. De Moss no ha compartido la foto del desnudo -lo ha hecho la agencia de la maniquí, que le ha colocado unas estrellitas rojas en los pezones-, sino un breve vídeo de la modelo en el que, entre otras cosas, dice que a su madre nunca le pareció fotogénica.

Por supuesto, esta no es la primera vez que Moss se desnuda, lo ha hecho en muchas ocasiones desde que empezó en el mundo de la moda, cuando fue descubierta con tan solo 14 años por una agente de una agencia de modelos en el aeropuerto Kennedy de Nueva York.

Estas son las otras musas radiografiadas por la revista en el reportaje:

"Real power means influencing a new generation." Casa #Versace is on a roll and this is @Donatella_Versace's moment—some say her feminist moment. #DonatellaVersace photographed by @MertAlas & @MacPiggott, styled by @Edward_Enninful. Una foto publicada por W magazine (@wmag) el 2 de Feb de 2017 a la(s) 5:30 PST

“I have no patience for anything that’s not real. Just no bulls--t." Cover star @JLo opens up about how she's gotten more confident with age. #JenniferLopez photographed by @MertAlas & @MacPiggott, styled by @Edward_Enninful. Una foto publicada por W magazine (@wmag) el 2 de Feb de 2017 a la(s) 5:22 PST