Lewis Hamilton recoge plásticos en una playa

El piloto de Mercedes Lewis Hamilton, de 33 años, ha compartido en sus redes sociales un vídeo en el que aparece en bañador junto a una montaña de desechos, sobre todo de plástico, acumulados en una playa. El británico, que lleva unos guantes de plástico, ha colaborado en la retirada de estos residuos. “Estoy en una de esas partes hermosas del mundo cuando me he encontrado con este auténtico desastre. No podíamos estar de pie, teníamos que hacer algo”, ha tuiteado el piloto.

“Todos tenemos que actuar, debemos dejar de apoyar a las empresas que se fijan ciegamente en sus ganancias a expensas de nuestro hermoso planeta”, añade Hamilton en un vídeo que en apenas tres horas ha acumulado 109.000 reproducciones y 400 comentarios solo en Twitter, y que se ha viralizado con unos 2.300 retuits.

Asociaciones como Sky Ocean Rescue han compartido la publicación del piloto por visibilizar un problema global y sensibilizar a sus miles de seguidores en todo el mundo. "Bien hecho Lewis Hamilton por ser un 'héroe del Océano' y animar a la gente a pasar del plástico, han tuiteado.

I’m in just one of so many beautiful parts of the world today when we stumbled across this mess. We couldn’t stand by, we had to do something. We all need to act, we must stop supporting companies that are blindly fixated on their profits at the expense of our beautiful planet!🌎 pic.twitter.com/CBG0VD0jOs