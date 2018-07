Lluvia de críticas a 'Amigas y conocidas' por su incómoda entrevista a Ana Guerra

Polémica entrevista a Ana Guerra en 'Amigas y conocidas'. La artista tinerfeña acaba de lanzar al mercado su nuevo single, Ni la hora, pero Inés Ballester y el resto de colaboradoras de la televisión pública han preferido centrar la conversación en una foto en la que aparece en bikini y que compartió en redes hace unos días. Eso, unido a un comentario que cuestionaba el feminismo de la concursante de 'OT 2017', ha desatado las críticas en redes sociales.

"Creo que hemos entrado en una moda... Hace unos años era impensable. Todas las que salís sois muy monas. Pero de ahí a que sea una reivindicación feminista... No. ¿No?", comenzaba preguntando Ballester a su invitada. "No lo hago para ser de esa manera. Lo hago, primero, porque me flipa la foto. Veo que hay arte y el trabajo de una persona. Segundo, porque me da la gana y me siento cómoda", respondió Ana Guerra.

SAY IT LOUDER ANA pic.twitter.com/bsbOEPSrcI — lore, ni la hora ⏰ (@ljaureguisworld) 9 de julio de 2018

Beatriz Cortázar también participaba en la conversación asegurando que "hay gurús que dicen que si te despelotas te suben mucho los seguidores". "Hay mucha gente que vive de lo que ingresa por redes sociales", dejaba caer Sonia Ferrer por su parte. "Vamos a preguntarle a Ana, que es la que se expone en redes", remataba la presentadora para conocer si su invitada siente presión para sentirse "deseable".

"No siento ningún tipo de presión. No me parece obscena y no cobro por esto", respondió la intérprete de El Remedio dejando claro que no le han subido los seguidores por la foto. "Esa foto me parece normal, no me parece exhibicionismo", defendía a continuación Cristina Almeida.

"Me preocupa la lectura que hagan las niñas al ver esos cuerpos divinos, eso crea mucho complejo", añadía Cortázar justo antes de que Ballester le diera el turno de palabra a Ana Guerra, que incluso tuvo que pedir que la dejaran hablar: "Estás creando trauma a las niñas que no tienen tu cuerpo, ¿cómo lo ves?". "Sí, no tengo otra cosa que hacer. ¿Sabéis lo que es triste? Que al día siguiente de hacer la foto, esa fue la noticia", zanjó la cantante, en línea con el resto de sus apaudidas respuestas.

Orgulloso de tus respuestas, tu saber estar y de ti entera coño, eres grande Ana Guerra grande. @AnaG_ot2017 — Jose (@joselinsirvent) 9 de julio de 2018

Acabo de ver la "entrevista" a Ana de estas ¿señoras? Y mira, que una chavala de 24 años les haya dado tantos zascas con tanto tacto y elegancia me llena de orgullo y satisfacción 😊

Vergüenza que sean mujeres quienes intentan ridiculizar a mujeres 🤨😓

Ana Guerra, ole tu papo 👏 pic.twitter.com/sNZBKKxgIc — Noir⚔[Ni la hora⏰] (@Dardle2) 9 de julio de 2018