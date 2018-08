Lomana la lía con un presunto remix de David Guetta del 'Cara al sol'

Carmen Lomana es una de las protagonistas de uno de los bulos más hilarantes y divertidos que corren por internet. Y es que la televisiva socialité compartió en su cuenta de Twitter un remix del ‘Cara al Sol’ con imágenes de David Guetta en el festival Tomorrowland. “El himno de la Falange Española. Número uno en Estados Unidos”, asegura muy alegremente la también experta en moda y protocolo. “Aquí le montarían un pollo. Somos un país de necios que no reconoce ni su historia”, apostilla.

El tuit de Lomana acumula desde el pasado sábado, 28 de julio, más de 2.900 'me gusta' y se ha compartido unas 3.000 veces. Entre los comentarios, muchos mensajes de estupefacción y algo de vergüenza ajena. "David Guetta no ha hecho esa canción y tú has hecho el ridículo a lo grande", le espeta un usuario de Twitter. "Eres un meme con patas", comenta otro.

@davidguetta el himno de la Falange española . Número uno en USA. Aquí le montarían un pollo. Somos un país de necios que no reconoce ni su Historia. pic.twitter.com/JT2tRkIYoh — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) 28 de julio de 2018

En realidad, el vídeo es un montaje con imágenes de Guetta en una actuación en el popular festival itinerante de música de baile y electrónica del 2002. Y el famoso ‘dj’ y productor musical no es el autor de esta remezcla eminentemente instrumental (en cierto momento se escuchan unos ‘¡Viva España!’) al más puro estilo ‘bakala’.

Ante las dimensiones del bulo, pues alguno más se ‘tragó’ que el pinchadiscos francés había adaptado el himno falangista, Maldito Bulo se ha visto obligada a tuitear esta tarde que todo es una gran mentira. "Es un montaje con una actuación del 2012", subrayan.