Manel Navarro: "Mi corte de mangas fue un error"

Manel Navarro asiste atónito al escándalo que se ha formado con su elección para ir al Festival de Eurovisión. Aquí explica sus sensaciones poco después de la accidentada gala que acabó con un corte de mangas y la agresión de uno de los jurados, Xavi Martínez.





¿No se ha sentido incómodo en la rueda de prensa por la llamativa ausencia de los responsables de TVE? No. Era un acto que se centraba en mi como representante en Eurovisión. Puedo entender que no estuviese nadie.

¿Pero le hubiera gustado estar acompañado? Ni me hubiera gustado ni me hubiera dejado de gustar. Creo que solo me he podido valer bastante.

¿Qué ha sacrificado por la música? He tenido que aparcar un poco la carrera de Turismo. Estoy en tercero. Pero estoy contento porque yo lo que de verdad quiero es dedicarme a la música.

¿Y el fútbol? He pasado los mejores años de mi vida jugando al fútbol y con la música. Pero llegó un momento en que fiché por el juvenil de un buen equipo como el Sabadell, cuando estaba en Segunda A, y ya no era lo mismo.

¿Qué jugadores del Barça son los favoritos de un culé como usted? Messi e Iniesta.

¿Cómo se han tomado sus padres este gran escándalo que se ha formado? Mis padres vinieron a la gala y no fue un plato de buen gusto. Pero están contentos. Me dijeron que estaban muy orgullosos y que había mantenido muy bien el tipo, aparte del fallo que tuve.

¿Le echaron la bronca por el corte de mangas? Algo me dijeron, pero fue una reacción bastante normal después de lo que estaba viviendo allí. Es un error que no tiene justificación y que no volvería a repetir. Pero no fue un momento fácil para mi. Me sentí muy mal, con un sentimiento agridulce tras haber ganado. Me quitaron la oportunidad de poder celebrarlo como hubiera querido. Salí con los amigos a tomar unas copas, pero no fue la gran fiesta que yo me hubiera imaginado.

¿Qué insultos recibió? Puedo llegar a entender que si no ha ganado tu candidato lo expreses. Pero otra cosa es que empieces con temas personales a meterte con mi familia, e incluso colar alguna que otra amenaza. De todos modos, quiero pasar de este tema y que se olvide lo antes posible.

¿Vio la agresión al jurado Xavi Martínez? No. Me enteré cuando terminó la gala. Le dije que nadie se merece que reaccionen así contra él y que tenía mi apoyo.

¿Vivió alguna anécdota divertida? Sí. Al día siguiente de la gala fui a comer y dos señores mayores se me quedaron riendo y me preguntaron: “¿Fue un corte de mangas o no fue un corte de mangas?”. Me hizo mucha gracia.

¿Tiene novia? No.

¿Espera tenerla a raíz de todo esto? (Ríe) Para eso me presenté.

¿Hay algo que le asuste del Festival? ¡Puf! Después de todo lo que he pasado…

¿Veía a Mirela como su gran rival? Sí, por todo lo que se decía.

Un consejero de RTVE pregunta por el 'Eurofraude'



El cerco a los directivos 'silentes' de TVE por los visos de fraude en la elección del cantante de Eurovisión sigue estrechándose. El consejero de RTVE Miguel Angel Sacaluga ha dirigido varias preguntas al presidente, José Antonio Sánchez, sobre la accidentada gala del sábado. En concreto pregunta "si la situación creada estaba prevista en las bases del proceso de elección" y "si cree que los responsables de TVE controlaron correctamente la situación". También inquiere "si se piensa tomar alguna decisión a raíz de la polémica general y la particular, después del gesto del vencedor que está dando vueltas por la red". Finalmente, el vocal propuesto por el PSOE pregunta "si es verdad que la hija de la directora de entretenimiento de TVE, Toñi Prieto, estaba en el equipo de Manel Navarro".